Утром 3 июня в Бишкеке на железной дороге на пересечении улиц Панфилова и Льва Толстого произошел взрыв.

«Взорвалась емкость для горячей воды. Вода предназначалась для работы белкового цеха. Приказом гендиректора “Кыргыз темир жолу” создана специальная комиссия по расследованию причин взрыва», — сказал главный инженер госпредприятия Николай Лиличенко.

Главный врач Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов сообщил, что при взрыве пострадали четыре человека. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.