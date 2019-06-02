Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал запрет проведения работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки урана. Запрет веден до законодательного урегулирования — пока разрабатывать урановые месторождения законодательно не запретили.

Запрет не распространяется на рекультивацию хвостохранилищ — это меры по экологическому восстановлению земли, пострадавшей от радиации.

Власти приняли решение запретить разработку и разведку урана и других радиоактивных элементов после серии протестов на Иссык-Куле и в Бишкеке в апреле 2019 года.

Урановые протесты

О возможной добыче и разработке урановых месторождений было известно еще в 2018 году, а в марте стало известно о договоре с российским инвестором. В апреле на месторождении Таш-Булак в Тонском районе Иссык-Кульской области стали проводить геологоразведочные работы, местное население относилось к этому негативно.

21 апреля активисты провели в Бишкеке флешмоб против разработки урановых месторождений, следом прошли митинги на Иссык-Куле. Премьер-министр Абылгазиев поручил приостановить работу на урановом месторождении Таш-Булак. Депутаты предложили запретить добычу урана в Кыргызстане до 2070 года.

25 апреля в Бишкеке провели митинг против добычи урана, после чего власти приостановили работы на месторождении. 29 апреля митинг против добычи урана был проведен в Балыкчи в Иссык-Кульской области, а 30 апреля снова прошли митинги в Бишкеке. Митинги продолжились и в мае — 2 мая протест против урана прошел в Караколе в Иссык-Кульской области.

Тогда же депутаты поручили правительству запретить добычу урана в Кыргызстане, а спустя еще два дня президент Сооронбай Жээнбеков пообещал, что в Кыргызстане не будут добывать уран.