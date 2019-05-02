Парламентарии 2 мая поручили правительству разработать законопроект о запрете на поиск и добычу урана в Кыргызстане.

«С учетом общественного резонанса и возможного вреда для здоровья и жизни людей, а также окружающей среде, запретить геологическую разведку и разработку месторождений радиоактивных элементов», — говорится в постановлении.

Депутаты считают, что нужно сделать исключение только для работ по рекультивации урановых хвостохранилищ, которые разбросаны по всей стране. Парламентарии также поручили правительству изучить деятельность всех компаний, у которых есть лицензии на добычу урана.

«Жогорку Кенеш принял постановление о запрете разработки и геологоразведочных работ на урановых месторождениях. Правительство обязано его выполнить. Уран остановится!» — написал депутат Жанар Акаев в своем фейсбуке.

Парламент принял такое решение на фоне митингов против добычи урана, которые проходят в Кыргызстане с конца апреля.

Несколько митингов прошло в Иссык-Кульской области, где компания «ЮрАзия в Кыргызстане» завершила геологоразведку на месторождении Таш-Булак и уже собиралась начать добычу урана.

Также активисты провели несколько митингов в Бишкеке. Онлайн-петиция, запущенная противниками добычи урана, собрала более 30 тысяч подписей.

После акций протестов власти заявили об отзыве лицензии у компании «ЮрАзия в Кыргызстане» на разведку уранового месторождения. Однако спустя несколько дней стало известно, что правительство лишь приостановило ее действие.