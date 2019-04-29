Месторождение Таш-Булак. Фото: Издание «Кактус»

Госкомитет промышленности приостановил лицензию компании «ЮрАзия в Кыргызстане» на разработку урана на месторождении Таш-Булак в Иссык-Кульской области. Ранее первый вице-премьер Кубатбек Боронов заявлял, что правительство отозвало лицензию у компании.

Издание 24.kg опубликовало документ Госкомитета промышленности, в котором ведомство уведомляет компанию «ЮрАзия в Кыргызстане» о приостановлении лицензии на разработку урана в Таш-Булаке.

Пресс-служба Госкомитета промышленности подтвердила «Клоопу» подлинность документа. «Лицензия приостановлена согласно 26 статье закона “О недрах”», — сказали в пресс-службе.

В документе не указаны ни причины приостановления, ни его срок. По 26 статье закона «О недрах», лицензию могут приостановить на три месяца по разным причинам, например, из-за нарушения требований экологической безопасности или непредставления отчетов о выполнении работ.

Ранее первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что правительство отозвало лицензию у компании. В тот же день пресс-служба правительства выпустила пресс-релиз с заголовком «Отозвана и остановлена техника и действие лицензии ОсОО “ЮрАзия в Кыргызстане”».

Однако в самом тексте пресс-релиза не было ни слова об отзыве лицензии. В сообщении правительства говорилось, что Боронов посетил месторождение Таш-Булак и проверил, как исполняется решение об остановке всех видов работ.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев приостановил работу на месторождении до решения межведомственной комиссии, которая должна решить безопасно ли разрабатывать Таш-Булак. Однако пока неизвестно, как долго будет работать комиссия.

Все это происходит на фоне протестов кыргызстанцев против добычи урана на Иссык-Куле. Онлайн-петиция против добычи урана собрала более 29 тысяч подписей.

Одновременно с этим депутаты парламента инициировали два законопроекта по мораторию на добычу урана. Один из них предусматривает мораторий на добычу урана по всей стране до 2070 года, а другой устанавливает запрет на 20 лет и ограничивается только Иссык-Кульской областью.