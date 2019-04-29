На видео запечатлено, как двое мужчин в масках, вооруженные пистолетами, забежали в магазин и начали угрожать кассирше и охраннику.

После этого, один приказал женщине у кассы собрать всю выручку в пакет, а второй в это время следил за охранником. Забрав деньги, они покинули магазин. Всего они унесли с собой около 35 тысяч сомов.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой».