ГУВД Бишкека сообщило, что ограбление произошло в ночь с 27 на 28 апреля в магазине «Супер Арзан» в 12 микрорайоне Бишкека.
На видео запечатлено, как двое мужчин в масках, вооруженные пистолетами, забежали в магазин и начали угрожать кассирше и охраннику.
После этого, один приказал женщине у кассы собрать всю выручку в пакет, а второй в это время следил за охранником. Забрав деньги, они покинули магазин. Всего они унесли с собой около 35 тысяч сомов.
Милиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой».