Я поехал по приглашению своего коллеги Искендера Матраимова. Он этот турнир проводит каждый год. Депутаты часто в регионах проводят подобные мероприятия, и мы их посещаем. А с Райымом Матраимовым у меня нет никаких отношений. Неэтично, конечно, присутствовать на одном мероприятии с Райымом. Но, с другой стороны, уголовное дело в отношении Райыма не возбуждено. Финпол проводит только проверку. Еще раз повторю, нас пригласил Искендер Матраимов, а не Райым. Это дань уважения коллеге Матраимову, а не его брату. С Райымом у меня никаких отношений нет.