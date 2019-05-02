Никаких бюджетных средств не предусматривалось. Каждый депутат и спикер оплачивали свою поездку сами. Все должно быть в рамках закона. Ни один закон не запрещает участвовать в подобных мероприятиях. Народ требует от нас соблюдения законности. Думаю, нет никаких причин отказывать Искендеру Матраимову из-за определенного мнения общества относительного его брата.
Я поехал по приглашению своего коллеги Искендера Матраимова. Он этот турнир проводит каждый год. Депутаты часто в регионах проводят подобные мероприятия, и мы их посещаем. А с Райымом Матраимовым у меня нет никаких отношений. Неэтично, конечно, присутствовать на одном мероприятии с Райымом. Но, с другой стороны, уголовное дело в отношении Райыма не возбуждено. Финпол проводит только проверку. Еще раз повторю, нас пригласил Искендер Матраимов, а не Райым. Это дань уважения коллеге Матраимову, а не его брату. С Райымом у меня никаких отношений нет.
Я поехал без всяких плохих мыслей вместе с депутатами от всех фракций во главе со спикером. Я пять дней нахожусь в Оше. Депутат Искендер Матраимов сообщил, что проводит праздничное мероприятие, крупный спортивный турнир, и пригласил нас. Мы поехали не на той или день рождения Райыма Матраимова, а поздравить ветеранов войны и встретиться с жителями. Мы всегда ездим на мероприятия, на которые приглашают депутатов. Без всяких плохих мыслей я поехал вместе с коллегами и вернулся. Понимаем ваши эмоции. Придется потерпеть.
Это мероприятие проходит на протяжении 8-9 лет. […] Я работаю депутатом Жогорку Кенеша 3,5 года. Депутаты приходят на турнир каждый год. С каждым годом отношения между депутатами становятся все ближе. Я сам лично пригласил их. Они приняли мое приглашение и приехали. Но при чем здесь отношение к моему брату? Думаю, в этом нет никакой трагедии. Нужно все правильно воспринимать. Пришло около 15 тысяч человек. Кыргызы – народ малочисленный, так мы сохраняем отношения между собой.
Депутат от «Кыргызстана» Канатбек Исаев:
На мероприятие в Кара-Суу нас пригласил депутат Искендер Матраимов. Неэтично было отказывать коллеге. Это неправда, что Матраимовы для нас забронировали отдельный самолет. Каждый депутат сам покупал билеты, и мы летели разными рейсами. В тот же день по приглашению другого коллеги депутата Торобая Зулпукарова поехал в Ноокат. Там проходил ежегодный турнир по борьбе, который Зулпукаров устраивает уже на протяжении 10 лет. После этого вернулся в Ош и посмотрел больницу, которую недавно открывал еще один мой коллега Азамат Арапбаев.
Депутат от СДПК Азамат Арапбаев:
Я не вижу ничего предосудительного в том, что мы, депутаты, посетили мероприятие с участием Райыма Матраимова. Что в этом такого? Это было спортивное состязание. Более того, мы поздравили наших ветеранов Великой Отечественной войны. Там было очень много людей, более полутора тысяч, и это все простые граждане. Я не понимаю, что все так всполошились. Депутатов, пригласил Искендер Матраимов, и мы поехали. Какие могут быть вопросы этики? Не понимаю.
Депутат от «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов:
Я поехал, как и все другие депутаты, по приглашению нашего коллеги Искендера Матраимова. Это обычная практика. Мы всегда ездим. Ну а то, что там был его брат Райым-миллионер, так он и должен был там быть. Ничего неэтичного или неправильного я в этом не вижу.