«Институт Медиа Полиси» сообщил, что Бишкекский горсуд 2 мая постановил, что телеканал «Апрель» обязан выплатить экс-спикеру парламента Ахматбеку Келдибекову, а также политикам Азимбеку Бекназарову и Кенешбеку Дуйшебаеву по 100 тысяч сомов.

«Таким образом вторая инстанция частично изменила решение первой, где телеканал “Апрель” должен был только опубликовать опровержение, в то время как экс-президент должен был написать опровержение и выплатить моральную компенсацию в размере 100 тыс сомов каждому из истцов», — сообщили юристы.

Также суд оставил в силе решение о выплате экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым компенсации морального вреда Келдибекову, Бекназарову и Дуйшебаеву по 100 тысяч сомов каждому.

«Может быть для политиков, выступающих истцами, кажется, что СМИ могут выплатить такие деньги, но работая в этой сфере мы знаем, что 300 тыс сомов — это несопоставимо большие деньги. СМИ всего лишь выполняли свою работу и дали площадку для выступления Атамбаеву», — считает глава «Институт Медиа Полиси» Бегаим Усенова.

Юрист организации Алтынай Исаева заявила, что они обжалуют решение в Верховном суде.

Иски против Атамбаева и «Апреля»

Келдибеков, Дуйшебаев и Бекназаров подали в суд на Атамбаева из-за интервью, которое он дал телеканалу «Апрель» 10 декабря 2018 года.

В нем экс-президент сказал, что «Келдибековы стали мультимиллионерами, работая на госдолжностях», а «Азимбеки [Бекназаровы] и Дуйшебаевы» заработают, если в Кыргызстане «случится что-то непоправимое и прольется кровь».

Политики подали судебные иски против Атамбаева и телеканала «Апрель» на общую сумму в 18 млн сомов. Суд же удовлетворил их частично, обязав Атамбаева выплатить лишь 300 тысяч сомов.