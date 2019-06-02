IChemE

Доктор наук Асель Сартбаева получила награду за вклад в профессию от IChemE — британского института химиков-инженеров, членами которого являются более 30 тысяч ученых со всего мира. Ежегодно IChemE награждает выдающихся ученых — его премия одна из самых престижных в области химических технологий.

Кыргызстанка Асель Сартбаева была награждена вместе с девятью другими учеными за выдающийся вклад в профессию. Они получили различные медали — Сартбаевой вручили медаль Хансона за ее статью в научном журнале The Chemical Engineer. Статья была посвящена ее открытию — новому способу хранения вакцин.

IChemE уже награждал Сартбаеву на своей церемонии 2017 года именно за изобретение инновационного способа хранения вакцин без охлаждения. Благодаря изобретению кыргызстанки и её коллег из университета Бата стоимость вакцин снизится, они станут более приспособленными к перевозке в дальние регионы и станут более доступными для нуждающихся.

Читать еще: