Кыргызстанка получила международную премию по биотехнологиям

Кыргызстанка Асель Сартбаева получила международную премию IChemE Global Awards 2017 по биотехнологиям за изобретение инновационного способа хранения вакцин без охлаждения.

Группа учёных во главе с доктором наук Асель Сартбаевой получили премию в категории «Биотехнология» на IChemE Global Awards 2017.

Кыргызстанка изобрела инновационный способ хранения вакцин без охлаждения. По ее словам, таким образом стоимость вакцин снизится и они станут более доступными для нуждающихся.

«Для меня большая честь получить эту награду. Я очень тронута и счастлива. Моя группа очень много работала над разработкой этого процесса», — сказала она.

Суть ее открытия заключается в том, что вакцины можно покрыть кремнием, который устойчив к различным температурам.

Таким образом для хранения или транспортировки вакцин не потребуется специальный холодильник с определенной температурой.

Раньше без такой системы охлаждения при комнатной температуре вакцины быстро могли стать негодными или даже токсичными.

Асель Сартбаева – одна из первых всемирно признанных женщин-ученых из Центральной Азии.

Также она является членом Королевского Научного Общества Великобритании. Членами этого общества были Дороти Ходжкин, Майкл Фарадей, Исаак Ньютон, Стивен Хокинг и многие другие ученые.

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