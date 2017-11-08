Кыргызстанка получила международную премию по биотехнологиям

Кыргызстанка Асель Сартбаева получила международную премию IChemE Global Awards 2017 по биотехнологиям за изобретение инновационного способа хранения вакцин без охлаждения.
Группа учёных во главе с доктором наук Асель Сартбаевой получили премию в категории «Биотехнология» на IChemE Global Awards 2017.
Кыргызстанка изобрела инновационный способ хранения вакцин без охлаждения. По ее словам, таким образом стоимость вакцин снизится и они станут более доступными для нуждающихся.
«Для меня большая честь получить эту награду. Я очень тронута и счастлива. Моя группа очень много работала над разработкой этого процесса», — сказала она.
Суть ее открытия заключается в том, что вакцины можно покрыть кремнием, который устойчив к различным температурам.
Таким образом для хранения или транспортировки вакцин не потребуется специальный холодильник с определенной температурой.
Раньше без такой системы охлаждения при комнатной температуре вакцины быстро могли стать негодными или даже токсичными.
Асель Сартбаева – одна из первых всемирно признанных женщин-ученых из Центральной Азии.
Также она является членом Королевского Научного Общества Великобритании. Членами этого общества были Дороти Ходжкин, Майкл Фарадей, Исаак Ньютон, Стивен Хокинг и многие другие ученые.
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