Июнь 2018 года

В начале лета депутаты создали законопроект, в котором прописали механизм снятия неприкосновенности с экс-президентов и возможность возбуждения против них уголовных дел.

При этом Жээнбеков пообещал не преследовать оппонентов под видом борьбы с коррупцией.

Однако, несмотря на заявления главы государства, в июне под стражу взяли двух соратников Атамбаева — бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова. Также власти обвинили в мошенничестве Мээрбека Мискенбаева и вызвали на допрос мэра Бишкека Албека Ибраимова, которые тоже были сторонниками Атамбаева.

Июль 2018 года

После допросов силовики задержали экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, обвинив его в коррупции, а также «незаконной передаче муниципальной земли». Вскоре в дело добавили еще одно обвинение — продажу пансионата «Солнечный берег» по заниженной стоимости.

Сентябрь 2018 года

В сентябре Атамбаев признал раскол в СДПК и назвал своих противников в партии «прилипалами». Также он заявил, что совершил много «кадровых ошибок» во время своего президентства.

К этому времени Атамбаева уже поддерживало меньшее число социал-демократов — в основном те же депутаты, которые были с ним во время революции 7 апреля 2010 года.

Октябрь 2018 года

Власти заочно возбудили уголовное дело против бывшего шофера и советника Атамбаева Икрамжана Илмиянова. Вскоре его задержали в России и вернули в Кыргызстан, где предъявили обвинения в мошенничестве и коррупции.

В этом же месяце Конституционная палата признала неконституционной норму о неприкосновенности экс-президента и постановила, что правительство должно разработать механизм ее лишения.

Ноябрь 2018

В начале ноября из СДПК ушел некогда близкий сторонник Атамбаева — бывший мэр Бишкека Иса Омуркулов. При этом он остался депутатом и главой фракции СДПК в парламенте и поддержал Жээнбекова.

Жээнбеков наконец прокомментировал конфликт с Атамбаевым, сказав, что тот «любит разбрасываться» словом «друг», но не ведет себя по-дружески.

Тогда же Атамбаев дал интервью о «черной кассе» на президентских выборах Жээнбекова, намекая на возможные махинации и подкуп избирателей, но доказательств не привел.

«Главная цель всего этого (слива информации о “черной кассе”) — устроить сумятицу и прийти снова к власти, но я этого не допущу. Идет следствие», — сказал в ответ президент.

Вслед за этим Генпрокуратура попросила ГКНБ проверить доходы Атамбаева от продажи бизнеса в Турции.

Декабрь 2019 года

Алмазбек Атамбаев дал интервью журналистам собственного телеканала «Апрель», в котором снова раскритиковал своего преемника за клановость и дружбу с Матраимовыми.

СДПК выпустила обращение от лица Атамбаева, где утверждалось, что он во время своего президентства поручал Сооронбаю Жээнбекову, который был на посту главы правительства, уволить Матраимова из-за подозрений в коррупции, но Жээнбеков этого не сделал.

Февраль 2019 года

СДПК заговорила о себе как об оппозиции, а на бывшего телохранителя президента Дамира Мусакеева возбудили уголовное дело из-за распределения квартир для сотрудников ГКНБ.

Тогда же Генпрокуратура заявила, что проверит роль Атамбаева в модернизации ТЭЦ. Сам Атамбаев сказал, что возглавит список СДПК на парламентских выборах 2020 года.

Март 2019 года

В марте СДПК с Атамбаевым официально объявила себя оппозицией и запланировала провести митинги, а Жээнбеков ответил, что не будет «принимать язык ультиматумов».

Партия пожаловалась на давление со стороны властей и обвинила бывшего социал-демократа Ису Омуркулова в том, что он стоит за «СДПК без Атамбаева». Ранее в том же самом они обвиняли брата президента Асылбека Жээнбекова.

Иса Омуркулов и спикер парламента Дастан Джумабеков обвинили Алмазбека Атамбаева в коррупции. На критику Джумабекова ответил соратник Атамбаева Фарид Ниязов — заявил, что обвинения спикера лживы и на самом деле он гордится тем, что работал с Атамбаевым.

Во время годовщины Аксыйских событий Атамбаев заявил, что братья Жээнбековы «сидели и молчали», когда происходила трагедия, а сейчас делят народ на юг и север.

Апрель 2019 года

В начале апреля брат президента Асылбек Жээнбеков вышел из СДПК, а парламент окончательно одобрил законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президентов.

Годовщину 7 апреля Отунбаева и Жээнбеков встретили вместе, возложив цветы к памятнику погибшим в революции в комплексе Ата-Бейит. Атамбаев возложил цветы к памятнику погибшим у здания «Форума», которое ему принадлежит и заявил, что в Кыргызстан вернулись «бакиевские времена и атмосфера страха».

После этого Атамбаев исчез из руководства СДПК в базе данных Минюста, теперь главой партии там числится глава движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов. Атамбаев попросил генпрокурора признать действия Минюста «незаконными».

Пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева рассказала о предыстории конфликта двух политиков. По ее словам, конфликт начался уже через шесть дней после инаугурации Жээнбекова — Атамбаеву не понравилась встреча президента с Назарбаевым в Минске. Ближайший соратник Атамбаева Фарид Ниязов назвал слова Стамалиевой «абсурдом».

Май 2019 года

Бывший зампред таможни Райым Матраимов записал видеообращение к Атамбаеву и попросил «не вмешивать» его в конфликт с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Он сказал, что у него достаточно сил, чтобы бороться с Атамбаевым, а социал-демократы ответили, что речь Матраимова лишь подтверждает его связь с Жээнбековыми.

Так как власти решили пересмотреть дело об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, начались задержания чиновников и врачей и допросы политиков. Некоторые из них напрямую связали это дело с Атамбаевым.

Одновременно с этим президент подписал закон, который предусматривает механизм снятия неприкосновенности с экс-президентов. Согласно нему, экс-президента, который остается в политике, лишат пожизненного обеспечения. Он также может стать фигурантом уголовного дела.

Также бывшего телохранителя Атамбаева Дамира Мусакеева осудили на пять лет лишения свободы.

Из-за нового закона Атамбаеву пришлось покинуть пост главы СДПК, но его пресс-секретарь заявила, что он останется в активной политике. По ее словам, он попытается исправить свою главную ошибку — «то, что он поддержал действующего президента Жээнбекова на выборах». Сторонники Атамбаева также заявили, что оспорят закон, так как он «нарушает нормы Конституции».