Экс-президент Алмазбек Атамбаев 25 мая ушел с поста председателя самой большой партии страны — СДПК, а также временно вышел из ее состава.
Причиной такого решения стал подписанный президентом Сооронбаем Жээнбековым закон, в котором предусмотрен механизм лишения неприкосновенности экс-президента.
Сейчас в стране два человека имеют статус экс-президента — Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев.
Но в политическом поле Кыргызстана есть только один политик, в отношении которого этот закон скорее всего хотят применить — это Атамбаев.
Почти все самые близкие соратники Атамбаева сейчас находятся под следствием, и возможно новый закон, который вступил в силу 27 мая, позволит привлечь к уголовной ответственности и экс-президента.
Все это — последствия затянувшегося конфликта между двумя бывшими соратниками Атамбаевым и Жээнбековым.
Ноябрь 2017 года
Сооронбай Жээнбеков, который только вступил в должность президента Кыргызстана, встретился в Минске с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Благодаря этой встрече власти двух стран прекратили конфликт, который начался после того, как Атамбаев раскритиковал власти Казахстана и обвинил их в попытке влияния на президентские выборы в Кыргызстане.
Февраль 2018 года
Жээнбеков выступил на заседании Совета безопасности и раскритиковал силовиков за неэффективную борьбу с коррупцией. Однако это не понравилось Атамбаеву — при его президентстве борьбу с коррупцией называли приоритетным направлением его работы.
Март 2018 года
Экс-президент отреагировал на заявления Жээнбекова только 31 марта на съезде СДПК. Там Атамбаева избрали председателем партии, но при этом на собрание не пригласили двух депутатов — брата президента Асылбека Жээнбекова и Искендера Матраимова.
Атамбаев заявил, что президенту «подсунули» речь и раскритиковал Жээнбекова за то, что его брат Асылбек занимает должность депутата парламента. Также он упомянул, что борцами с коррупцией не могут быть те, кто дружит с Райымом-миллионом. Так он назвал бывшего зампреда таможни Райымбека Матраимова, который приходится братом Искендеру.
После этого в обществе заговорили о конфликте между президентами, но Жээнбеков еще долго отрицал существование разногласий.
Тогда же начало зарождаться движение «СДПК без Атамбаева» — по крайней мере, так говорит его лидер Сагынбек Абдрахманов, которого выгнали из социал-демократической партии за то, что он хотел баллотироваться в президенты одновременно с Жээнбековым.
Апрель 2018 года
Жээнбеков пригласил экс-президентов на годовщину революции 7 апреля. Отунбаева и Атамбаев, несмотря на разногласия друг с другом, согласились, но экс-президент в итоге не пришел, сославшись на болезнь.
С этих пор Роза Отунбаева не раз появлялась в сопровождении президента Жээнбекова на важных мероприятиях, а Атамбаев предпочитал проводить время со своими сторонниками.
Не подтверждая конфликта с Атамбаевым, Жээнбеков уже к апрелю сменил множество его ставленников — руководство администрации президента, советников, почти всех руководителей ГКНБ, секретаря Совбеза и полпреда президента в правительстве.
Парламент объявил вотум недоверия правительству премьера Сапара Исакова — и того тотчас же приняли в СДПК заместителем Атамбаева.
В середине апреля появилась информация о расколе внутри СДПК. На заседании партии депутаты высказали экс-президенту накопившиеся претензии и подняли тему конфликта с Жээнбековым.
Май 2018 года
В мае СДПК все еще отрицала раскол, считая его «растерянностью», а Атамбаева и Жээнбекова депутаты называли «двумя лидерами».
В том же месяце парламент поднял тему о неприкосновенности экс-президентов. Один из авторов закона, депутат Исхак Масалиев, хотел привлечь к ответственности Алмазбека Атамбаева за нарушения при модернизации бишкекской ТЭЦ.
Июнь 2018 года
В начале лета депутаты создали законопроект, в котором прописали механизм снятия неприкосновенности с экс-президентов и возможность возбуждения против них уголовных дел.
При этом Жээнбеков пообещал не преследовать оппонентов под видом борьбы с коррупцией.
Однако, несмотря на заявления главы государства, в июне под стражу взяли двух соратников Атамбаева — бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова. Также власти обвинили в мошенничестве Мээрбека Мискенбаева и вызвали на допрос мэра Бишкека Албека Ибраимова, которые тоже были сторонниками Атамбаева.
Июль 2018 года
После допросов силовики задержали экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова, обвинив его в коррупции, а также «незаконной передаче муниципальной земли». Вскоре в дело добавили еще одно обвинение — продажу пансионата «Солнечный берег» по заниженной стоимости.
Сентябрь 2018 года
В сентябре Атамбаев признал раскол в СДПК и назвал своих противников в партии «прилипалами». Также он заявил, что совершил много «кадровых ошибок» во время своего президентства.
К этому времени Атамбаева уже поддерживало меньшее число социал-демократов — в основном те же депутаты, которые были с ним во время революции 7 апреля 2010 года.
Октябрь 2018 года
Власти заочно возбудили уголовное дело против бывшего шофера и советника Атамбаева Икрамжана Илмиянова. Вскоре его задержали в России и вернули в Кыргызстан, где предъявили обвинения в мошенничестве и коррупции.
В этом же месяце Конституционная палата признала неконституционной норму о неприкосновенности экс-президента и постановила, что правительство должно разработать механизм ее лишения.
Ноябрь 2018
В начале ноября из СДПК ушел некогда близкий сторонник Атамбаева — бывший мэр Бишкека Иса Омуркулов. При этом он остался депутатом и главой фракции СДПК в парламенте и поддержал Жээнбекова.
Жээнбеков наконец прокомментировал конфликт с Атамбаевым, сказав, что тот «любит разбрасываться» словом «друг», но не ведет себя по-дружески.
Тогда же Атамбаев дал интервью о «черной кассе» на президентских выборах Жээнбекова, намекая на возможные махинации и подкуп избирателей, но доказательств не привел.
«Главная цель всего этого (слива информации о “черной кассе”) — устроить сумятицу и прийти снова к власти, но я этого не допущу. Идет следствие», — сказал в ответ президент.
Вслед за этим Генпрокуратура попросила ГКНБ проверить доходы Атамбаева от продажи бизнеса в Турции.
Декабрь 2019 года
Алмазбек Атамбаев дал интервью журналистам собственного телеканала «Апрель», в котором снова раскритиковал своего преемника за клановость и дружбу с Матраимовыми.
СДПК выпустила обращение от лица Атамбаева, где утверждалось, что он во время своего президентства поручал Сооронбаю Жээнбекову, который был на посту главы правительства, уволить Матраимова из-за подозрений в коррупции, но Жээнбеков этого не сделал.
Февраль 2019 года
СДПК заговорила о себе как об оппозиции, а на бывшего телохранителя президента Дамира Мусакеева возбудили уголовное дело из-за распределения квартир для сотрудников ГКНБ.
Тогда же Генпрокуратура заявила, что проверит роль Атамбаева в модернизации ТЭЦ. Сам Атамбаев сказал, что возглавит список СДПК на парламентских выборах 2020 года.
Март 2019 года
В марте СДПК с Атамбаевым официально объявила себя оппозицией и запланировала провести митинги, а Жээнбеков ответил, что не будет «принимать язык ультиматумов».
Партия пожаловалась на давление со стороны властей и обвинила бывшего социал-демократа Ису Омуркулова в том, что он стоит за «СДПК без Атамбаева». Ранее в том же самом они обвиняли брата президента Асылбека Жээнбекова.
Иса Омуркулов и спикер парламента Дастан Джумабеков обвинили Алмазбека Атамбаева в коррупции. На критику Джумабекова ответил соратник Атамбаева Фарид Ниязов — заявил, что обвинения спикера лживы и на самом деле он гордится тем, что работал с Атамбаевым.
Во время годовщины Аксыйских событий Атамбаев заявил, что братья Жээнбековы «сидели и молчали», когда происходила трагедия, а сейчас делят народ на юг и север.
Апрель 2019 года
В начале апреля брат президента Асылбек Жээнбеков вышел из СДПК, а парламент окончательно одобрил законопроект о снятии неприкосновенности с экс-президентов.
Годовщину 7 апреля Отунбаева и Жээнбеков встретили вместе, возложив цветы к памятнику погибшим в революции в комплексе Ата-Бейит. Атамбаев возложил цветы к памятнику погибшим у здания «Форума», которое ему принадлежит и заявил, что в Кыргызстан вернулись «бакиевские времена и атмосфера страха».
После этого Атамбаев исчез из руководства СДПК в базе данных Минюста, теперь главой партии там числится глава движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов. Атамбаев попросил генпрокурора признать действия Минюста «незаконными».
Пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева рассказала о предыстории конфликта двух политиков. По ее словам, конфликт начался уже через шесть дней после инаугурации Жээнбекова — Атамбаеву не понравилась встреча президента с Назарбаевым в Минске. Ближайший соратник Атамбаева Фарид Ниязов назвал слова Стамалиевой «абсурдом».
Май 2019 года
Бывший зампред таможни Райым Матраимов записал видеообращение к Атамбаеву и попросил «не вмешивать» его в конфликт с президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Он сказал, что у него достаточно сил, чтобы бороться с Атамбаевым, а социал-демократы ответили, что речь Матраимова лишь подтверждает его связь с Жээнбековыми.
Так как власти решили пересмотреть дело об освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, начались задержания чиновников и врачей и допросы политиков. Некоторые из них напрямую связали это дело с Атамбаевым.
Одновременно с этим президент подписал закон, который предусматривает механизм снятия неприкосновенности с экс-президентов. Согласно нему, экс-президента, который остается в политике, лишат пожизненного обеспечения. Он также может стать фигурантом уголовного дела.
Также бывшего телохранителя Атамбаева Дамира Мусакеева осудили на пять лет лишения свободы.
Из-за нового закона Атамбаеву пришлось покинуть пост главы СДПК, но его пресс-секретарь заявила, что он останется в активной политике. По ее словам, он попытается исправить свою главную ошибку — «то, что он поддержал действующего президента Жээнбекова на выборах». Сторонники Атамбаева также заявили, что оспорят закон, так как он «нарушает нормы Конституции».