Экс-мэр Ибраимов стал подозреваемым по еще одному делу — ущерб оценивают в 82 млн сомов

Ибраимов стал подозреваемым 17 января — об этом ГКНБ сообщил на своем сайте.

В пресс-релизе говорится, что пансионат «Солнечный берег» продали частному лицу по указанию Албека Ибраимова. Ранее пансионат принадлежал ТНК «Дастан», в котором Ибраимов работал председателем правления.

Албека Ибраимова задержали в июне 2018 года — уже тогда он стал фигурантом дела о продаже пансионата «Солнечный берег». Тогда ГКНБ оценил первоначальную сумму ущерба в 152 млн сомов.

Журналисту «Клоопа» в пресс-службе ГКНБ объяснили, что Ибраимов намеренно снизил цену пансионата, и из-за этого и возникла разница между суммами. «При продаже стоимость пансионата была [оценена в] 152 млн сомов. А они [Ибраимов и глава ТНК “Дастан”] снизили цену на 82 [млн] и продали», — сказали в пресс-службе ГКНБ.

В ведомстве также добавили, что покупатель пансионата «Солнечный берег» возместил причиненный ущерб в 82,7 млн сомов.

Адвокат Ибраимова Сергей Слесарев сказал журналисту «Клоопа», что «не удивлен тем фактом», что первоначальная сумма ущерба была оценена в 152 млн сомов, а потом — снижена до 82, 7 млн.

«Я бы и не удивился, если она [цена ущерба] была бы в пять, а то и десять раз больше. Оказывается, рыночную цену [на имущество] сейчас устанавливает ГКНБ. А больше другого мнения на этот счет нет», — заявил Слесарев.

По словам Слесарева, на его подзащитного «пытаются навесить ярлыки», от которых «трудно избавиться».

«Ибраимов понимает, что сейчас на него идет наклеивание ярлыков, необоснованное предъявление всех обвинений. Которые были или не были — это уже не важно ни для кого», — сказал адвокат.

Из мэра в арестанты

Спецслужбы задержали Албека Ибраимова 19 июля 2018 года. Его обвинили в коррупции, а также «незаконной передаче муниципальной земли». Сам Ибраимов назвал свое уголовное преследование политическим.

Албек Ибраимов был последним высокопоставленным чиновником из команды экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который продолжал работать при Сооронбае Жээнбекове.

На фоне конфликта между Атамбаевым и Жээнбековым в Кыргызстане произошла смена чиновников, занимавших высокие государственные должности. Многие из них были сторонниками Атамбаева, поэтому их уход связывали с конфликтом двух бывших соратников.

Жээнбеков уволил главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, а в мае своей должности премьер-министра лишился и один из самых известных сторонников Атамбаева — Сапар Исаков.