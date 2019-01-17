Межведомственная комиссия подозревает 49 кыргызстанцев в незаконном получении компенсаций ветеранов войны в Афганистане. По предварительным подсчетам, ущерб государственному бюджету превысил 29 млн сомов. Военная прокуратура уже возбудила семь уголовных дел по статьям о мошенничестве, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и подделке документов.

По данным генпрокуратуры, предварительная сумма причиненного государству ущерба составляет почти 29,3 млн сомов.

В Кыргызстане участники боевых действий в Афганистане по закону ежемесячно получают по 6000 сомов из госбюджета.

Председатель Совета ветеранов минобороны Эркен Джуматаев объяснил журналистке «Клоопа», что для получения таких выплат человеку необходим военный билет с записями об участии в военных действиях. Этот документ подписывает военный комиссар. «Видимо, некоторые военкомы делали на этом деньги», — предположил Джуматаев.

Некоторые из подозреваемых в незаконном получении выплат, действительно служили в Афганистане, но отсутствовали во время военных действий, объяснил глава совета ветеранов. Для получения льгот они меняли даты в билетах.

«Но таких меньшинство. Большинство фальшивых ветеранов все-таки получали льготы ни за что», — сказал Джуматаев.

Завотделом социальных гарантий и денежных компенсаций минтруда Гульмира Окоева добавила, что в некоторых случаях ежемесячную компенсацию для участников войны в Афганистане получали рабочие и люди из обслуживающего персонала советских военных баз. «Они не имеют права получать эти пособия, у них есть другие социальные гарантии», — объяснила Окоева.

Председатель общественного движения ветеранов войны в Афганистане и член межведомственной комиссии Абдыгул Чотбаев предполагает, что некоторые из подозреваемых купили удостоверения участников войны, а другие во время нее «просто пересекали границу [Афганистана], а по возвращению думали, что это считалось [основанием для получения выплат]».

«Они либо вовсе не читали законы либо читали через строчку», — добавил он.

По словам Чотбаева, точное число людей, которые незаконно получали компенсации ветеранов войны, неизвестно. Прокуратура перепроверяет подозреваемых, и их численность сокращается, объяснил он. Сейчас военная прокуратура возбудила семь уголовных дел.

Советский Союз вел войну в Афганистане на стороне правительственных войск этой страны с 1979 по 1989 год. Им противостояли афганские моджахеды, которых поддерживали государства НАТО и исламские страны.

В 1989 году Советский Союз вывел свои войска из Афганистана. За время конфликта с советской стороны погибло более 15 тысяч человек, а всего в войне, по разным оценкам, погибло до 2 млн человек.