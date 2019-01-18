«Он не такой человек, который будет делать кому-то плохо. У него пять сестер — все затраты на их свадьбы обеспечил он», — говорит Азиза Абдуллаева, мать 39-летнего Атабека, которого власти Швеции обвиняют в подготовке теракта и финансировании террористической деятельности.
Сперва Азиза не хотела говорить о сыне и отказывалась общаться с журналистами — в приграничном селе Найман Ошской области, где проживают Абдуллаевы, новость о задержании Атабека воспринимают с горечью. Односельчане не хотят говорить на эту тему, а те, кто соглашается — крайне немногословны.
По словам матери, Атабек был заботливым и религиозным человеком — пять раз в день читал намаз, не пил алкоголь и не курил сигареты. Она говорит, что её сын долгое время был мигрантом в России, работая на стройках, и гонял автомобили из Литвы в Кыргызстан.
Абдуллаева сопровождала сына в некоторых поездках — в Швецию она с ним не ездила, но была в Казани, когда Атабек поступал там в исламский университет. «Когда сумма за контракт обучения возросла, а в этот момент надо было еще младшую дочку замуж отдавать, он бросил вуз. В этом году он хотел восстановиться и продолжить обучение, хотел взять меня с собой», — говорит она. Азиза не верит в обвинения со стороны шведских властей и надеется, что суд оправдает ее сына.
Отец Атабека, Тургунбай Абдуллаев работает в селе таксистом — он сразу же отказался от разговора о сыне, сказав, что «от этого не будет никакого толка». Азиза же рассказала, что машину для Абдуллаева-старшего купил Атабек, чтобы его отец мог зарабатывать деньги.
Феруза Кадырова, жена Абдуллаева, сейчас проходит лечение в Оше — она отказалась говорить с журналистами, но сказала, что не верит в виновность супруга.
Учительница Атабека в местной школе, которая попросила не называть ее имя, также не верит в обвинения. В последний раз она видела Абдуллаева три года назад и тогда узнала, что он стал более религиозным, что она восприняла очень положительно. «Я тоже вот недавно отправила своего внука в мечеть, чтобы он получил представление о религии. Я не знаю, может быть Атабека кто-нибудь завербовал, но в его виновность я не верю», — говорит она.
По словам местного имама Женишбека Наманова, подобное происходит в селе Найман впервые — он уверяет, что после пятничных молитв проводит проповеди о вреде радикализма.
Наманов говорит, что Атабек «особо ничем не выделялся» среди остальных: «Он учил коран на арабском языке. Как он оказался среди подозреваемых в подготовке теракта, нам непонятно».
УВД Ошской области не нашло каких-либо правонарушений за Абдуллаевым. По словам пресс-секретаря Женишбека Аширбаева, после новости из Швеции милиционеры проверили Атабека по своим базам данных — в Кыргызстане он ни в каких запрещенных организациях не состоял.
Аширбаев характеризует обвиняемого кыргызстанца положительно. «Вырос [Абдуллаев] в хорошей семье, где мама имеет высшее образование и работает учительницей, а отец тоже занимался своим делом», — говорит он.
В милиции подтвердили часть информации об Абдуллаеве, которую озвучили его близкие: Атабек действительно был мигрантом в России и подрабатывал ввозом автомобилей в Кыргызстан из Прибалтики. Аширбаев рассказывает, что в 2014 году Атабека депортировали из России.
«В 2017 году он через Турцию уехал в Польшу, а затем оттуда — в Швецию», — говорит пресс-секретарь.
Задержание Абдуллаева в Швеции
В 2018 году шведская полиция задержала нескольких подозреваемых в подготовке к терактам — среди них был гражданин Кыргызстана Атабек Абдуллаев. В конце года его обвинили в подготовке теракта и финансировании экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ) — по информации прокуратуры, он и другие задержанные переводили деньги боевикам из этой группировки. Кроме Абдуллаева, среди обвиняемых еще пять граждан Узбекистана.
В домах обвиняемых нашли ножи, спецобмундирование и химикаты, которые потенциально могут использоваться для изготовления взрывчатки. Обвинение также строится на переписке задержанных и их поведения в соцсетях. Полиция считает, что они использовали слово «свадьба» вместо слова «теракт» и слова «украшение машины» вместо слова «минирование».
«Тебе нужен кто-то, чтобы украсить машину для свадьбы? Если хочешь, я могу прислать тебе видео об украшении машины. Еще я напишу братьям, которые занимаются украшением машин», — приводит издание «Экспрессен» отрывок из переписки одного из задержанных.
Самого Абдуллаева задержали еще 30 апреля — шведские СМИ сообщают, что в его компьютере нашли «материалы, поддерживающие террористическую организацию ИГ». Согласно данным полиции, Абдуллаев также пытался по поддельной справке от работодателя стать клиентом банка Handelsbanken.
Редакция «Клоопа», изучив страницы Абдуллаева в социальных сетях, не нашла там информации, связанной с пропагандой экстремизма. Во «ВКонтакте» он подписан, кроме религиозных групп, на юмористические паблики и группы, посвященные иммиграции в Европу. Также среди его подписок есть группа для любителей огнестрельного оружия.
Шведская прокуратура считает, что информация из профилей Абдуллаева дополняет обвинения в его адрес. Если кыргызстанца признают виновным, ему грозит от 4 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Редакторы: Эльдияр Арыкбаев, Элвира Султанмурат кызы