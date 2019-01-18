Атабек Абдуллаев

«Он не такой человек, который будет делать кому-то плохо. У него пять сестер — все затраты на их свадьбы обеспечил он», — говорит Азиза Абдуллаева, мать 39-летнего Атабека, которого власти Швеции обвиняют в подготовке теракта и финансировании террористической деятельности.

Сперва Азиза не хотела говорить о сыне и отказывалась общаться с журналистами — в приграничном селе Найман Ошской области, где проживают Абдуллаевы, новость о задержании Атабека воспринимают с горечью. Односельчане не хотят говорить на эту тему, а те, кто соглашается — крайне немногословны.

По словам матери, Атабек был заботливым и религиозным человеком — пять раз в день читал намаз, не пил алкоголь и не курил сигареты. Она говорит, что её сын долгое время был мигрантом в России, работая на стройках, и гонял автомобили из Литвы в Кыргызстан.

Абдуллаева сопровождала сына в некоторых поездках — в Швецию она с ним не ездила, но была в Казани, когда Атабек поступал там в исламский университет. «Когда сумма за контракт обучения возросла, а в этот момент надо было еще младшую дочку замуж отдавать, он бросил вуз. В этом году он хотел восстановиться и продолжить обучение, хотел взять меня с собой», — говорит она. Азиза не верит в обвинения со стороны шведских властей и надеется, что суд оправдает ее сына.

Отец Атабека, Тургунбай Абдуллаев работает в селе таксистом — он сразу же отказался от разговора о сыне, сказав, что «от этого не будет никакого толка». Азиза же рассказала, что машину для Абдуллаева-старшего купил Атабек, чтобы его отец мог зарабатывать деньги.