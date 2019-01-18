О том, что c 1 января за плевок на улице в Кыргызстане можно получить штраф в 5500 сомов, знают уже, кажется, почти все. А вот то, сколько нужно заплатить за другие нарушения, для многих остается загадкой. Мы прочитали законы за вас и сделали тест: узнайте, что дороже плевка, а что — дешевле.

Запрет на плевки на улице и огромный штраф за них привели к общественной дискуссии: одни одобрили это правило, а другие — раскритиковали. Споры были настолько ожесточенными, что власти даже задумались о снижении штрафа за плевок. Пока же он составляет 5500 сомов. Давайте узнаем, какие нарушения в Кыргызстане дороже, а какие — дешевле.