Не платите алименты? Вас предлагают лишать водительских прав и не выпускать за границу

Депутат парламента Айсулуу Мамашова предлагает ужесточить наказание для неплательщиков алиментов. По её мнению, им стоит запретить покидать страну, а также лишать их водительских прав.

Свое предложение Мамашова озвучила 18 января на встрече, посвященной внесению поправок в Семейный кодекс Кыргызстана.

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда ребенок становится заложником в разборках родителей. Статистика удручает — каждый пятый брак заканчивается разводом», — цитирует Мамашову «АКИпресс».

Журналистке «Клоопа» депутат рассказала, что сегодня в Кыргызстане насчитывается около 43 тысяч неплательщиков алиментов.

К примеру, если родитель не выплачивает алименты более 6 месяцев, то его предлагают лишать водительских прав, выезда за границу и права на охоту и пользование оружием — последнее Мамашова считает дорогим занятием.

«93 процента из 43 тысяч неплательщиков налогов числятся безработными. То есть, присутствует факт сокрытия доходов и это одна из методик борьбы с этим» , — сказала она.

Мамашова утверждает, что предлагаемые ею поправки направлены на защиту интересов ребенка, а не его родителей.

«Обращаются очень много матерей, которые не могут востребовать алименты от бывших супругов. Но среди неплательщиков также есть и очень много женщин», — пояснила депутат.

По её словам, давление и воздействие не являются главной целью предлагаемых поправок. «Мы хотим обеспечить максимальные права для ребенка для его достойной жизни», — сказала она.

По нынешнему законодательству алименты выплачиваются либо добровольно на основании соглашения между родителями ребенка, либо в судебном порядке.

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев сообщил журналистке «Клоопа», что отсутствие заработка не снимает с родителя обязанности по содержанию ребенка.

По его словам, одному ребенку родитель-алиментщик должен выплачивать четверть зарплаты, двум — треть зарплаты, троем и более — половину своего заработка. «В случае отсутствия постоянного заработка, альтернативной компенсацией может являться движимое и недвижимое имущество», — объяснил юрист.

Он добавил, что уклонение от уплаты алиментов грозит штрафом от 20 до 30 тысяч сомов.

«Также согласно закону о внешней миграции должнику могут ограничить выезд из страны», — заключил юрист.