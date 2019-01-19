17 января на площади Ала-Тоо Бишкека прошел второй антикитайский митинг за этот год— он закончился массовыми задержаниями и разгоном участников акции. Политологи ответили нам на вопросы о том, какое значение они имеют в кыргызской политики и есть ли у антикитайских сил реальный политический вес.
Второй антикитайский митинг был согласован с милицией — на эту акцию, по данным СМИ, пришло около 200-300 человек.
Эту акцию протеста устроили активисты из движения «Кырк Чоро» — они потребовали от властей ввести мораторий на выдачу кыргызского гражданства иностранцам, проверить использование средств от китайских кредитов, а также отслеживать и выдворять нелегалов из территории Кыргызстана
На антикитайской акции также было озвучено мнение, что «кыргызские девушки не должны выходить замуж за иностранцев», кыргызским властям «стоит ограничить выдачу виз гражданам Китая», а графу «национальность» в кыргызском паспорте стоит вернуть.
Митинг против китайской экспансии завершился разгоном митингующих и массовыми арестами. По информации МВД, во время разгона акции милиционеры задержали 21 участника — поводом послужило «нарушение общественного порядка».
Среди задержанных оказался оказался журналист телеканала NEXT TV Жоодар Бузумов — милиционеры приняли его за митингующего. Позже журналиста отпустили и принесли ему извинения.
Что говорят политологи?
Политолог Медет Тюлегенов считает, что антикитайские настроения среди кыргызстанцев вызваны несколькими факторами, вроде ксенофобия и недоверия к действующей власти.
По его мнению, на антикитайские настроения также опечатывается неэффективное и непрозрачное госуправление, отсутствие четких и ясных правил по работе с китайскими инвесторами.
«[У нас нет] ясной политики по принятию решений — по месторождениям, по получению займов от Эксимбанка, открытию завода “Джунда” и так далее. Когда все ясно, тогда это легче», — говорит Тюлегенов.
По словам политолога, сам факт антикитайских настроений в обществе не выгоден кыргызским властям — так как это создает препоны во взаимодействии с их китайскими коллегами. А чтобы минимизировать риски, кыргызские госструктуры должны стать подотчетны по каждому проекту, чья реализация идет за счет займов.
«Если все будет ясно и прозрачно, тогда у общества не будет вопросов», — говорит Тюлегенов.
Руководитель аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Ногойбаева считает, что причина антикитайских настроений — это бедность и системный кризис в стране.
«У людей нет возможности заработать, поэтому это перекидывается на неприязнь граждан другой страны. А ситуация с запретом замужества — вообще абсурдная. Как можно какому-то человеку запретить делать личный, частный выбор?» — задается вопросом политолог.
По мнению Ногойбаевой, на антикитайские митинги и антикитайские настроения нужно реагировать — потому что там «есть радикализация».
«Радикализация ведь бывает не только религиозная, но и социальная. Здесь есть риски напряжения с представителями определенного государства, ущемления прав гражданок, которые выходят замуж за китайцев», — говорит политолог.
Политолог Марат Казакпаев также согласен с тем, что на антикитайские митинги нужно реагировать.
«Мы должны провести ревизию китайских проектов — [ЛЭП] “Датка-Кемин”, [строительства альтернативной трассы] “Север-Юг”. Ничего страшного в этом нет. Мы же не критикуем китайскую сторону», — сказал Казакпаев.