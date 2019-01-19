17 января на площади Ала-Тоо Бишкека прошел второй антикитайский митинг за этот год— он закончился массовыми задержаниями и разгоном участников акции. Политологи ответили нам на вопросы о том, какое значение они имеют в кыргызской политики и есть ли у антикитайских сил реальный политический вес.

Второй антикитайский митинг был согласован с милицией — на эту акцию, по данным СМИ, пришло около 200-300 человек.

Эту акцию протеста устроили активисты из движения «Кырк Чоро» — они потребовали от властей ввести мораторий на выдачу кыргызского гражданства иностранцам, проверить использование средств от китайских кредитов, а также отслеживать и выдворять нелегалов из территории Кыргызстана

На антикитайской акции также было озвучено мнение, что «кыргызские девушки не должны выходить замуж за иностранцев», кыргызским властям «стоит ограничить выдачу виз гражданам Китая», а графу «национальность» в кыргызском паспорте стоит вернуть.

Женщина и ребенок, отдыхающие у площади, пока милиция разгоняет акцию протеста. Фото: Марат Абдыкалыков

Митинг против китайской экспансии завершился разгоном митингующих и массовыми арестами. По информации МВД, во время разгона акции милиционеры задержали 21 участника — поводом послужило «нарушение общественного порядка».

Среди задержанных оказался оказался журналист телеканала NEXT TV Жоодар Бузумов — милиционеры приняли его за митингующего. Позже журналиста отпустили и принесли ему извинения.