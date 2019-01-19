Минсоцразвития уже принимает документы от родителей или опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья — с февраля государство станет их «работодателем» и будет платить им, как персональным ассистентам, 4900 сомов. Сумма, которую будут выплачивать родителям, будет меняться в зависимости от роста прожиточного минимума в Кыргызстане.

Документы на получение оплаты от государства Минсоцразвития принимает с 8 января, а платить начнет уже в феврале. Ежемесячно родитель ребенка с инвалидностью будет получать 4900 сомов от государства — в дальнейшем сумма может вырасти, если вырастет установленный прожиточный минимум.

По информации властей, как минимум 6000 детей с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в постоянном уходе, из-за чего родители не могут себе позволить устроиться на постоянную работу. На помощь этим детям из республиканского бюджета выделили 420 миллионов сомов.

Получать оплату может не только родитель, но и опекун или другой человек, который заботиться о ребенке. В этом случае перечень требуемых документов будет чуть больше.

«В данном случае министерство является работодателем. И если завтра привлеченное лицо что-то сделает с ребенком, ответственность ляжет на нас. Поэтому при найме постороннего лица требуется большее количество документов», — сказал министр труда Улукбек Кочкоров в интервью 24.kg.

Тему об оплате труда родителей детей с инвалидностью подняли еще в июле 2017 года при обсуждении «суйунчу» — выплат за рождение ребенка. Тогда родители ЛОВЗ предложили перенаправить сумму, подготовленную для выплат за рождение ребенка, на ежемесячную оплату тем, кто воспитывает ребенка с инвалидностью.

Члены сети «Жанырык» написали открытое письмо президенту, а ее председатель Зайнап Эшмуратова сказала, что добивается выплат родителям детей с ОВЗ более десяти лет.

После ряда изменений, внесенных в проект о выплатах за рождение ребенка, «суйунчу» начали выплачивать в 2018 году, в том же году вышло постановление о выплатах родителям детей с ограниченными возможностями здоровья.