Европейский банк реконструкции и развития выделит Кыргызстану 6 млн евро — два из них в качестве кредита, который страна будет выплачивать в течение 15 лет. Сумма должна быть направлена на развитие водоснабжения в селах Ошской области.

ЕБРР и Госстрой провели переговоры о водоснабжении сел Ошской области, соглашение стороны подпишут в марте 2019 года.

Известно, что ЕБРР выделит 4 млн евро в качестве гранта и еще 2 млн евро в виде кредита на 15 лет. Эта сумма должна быть направлена на водоснабжение восьми сел в Мирза-Акинском, Куршабском и Дон-Булакском сельских округах Ошской области.

Это пилотный проект, потому что раньше Европейский банк развития выдавал средства только на налаживание водоснабжения кыргызских городов. Госстрой сообщает, что аналогичные проекты запланированы и в селах других областей.

По отчету омбудсмена на январь 2018 года, около миллиона кыргызстанцев все еще не имеют доступа к питьевой воде.

ЕБРР сообщил о запуске проектов по обеспечению питьевой водой еще в декабре 2018 года, когда директор банка по Центральной Азии Нил Маккейн встречался с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Тогда же Маккейн заявил, что банк выделит Кыргызстан более 129 млн долларов на инфраструктурные проекты.

Штрафы за неиспользование кредита по назначению

Кыргызстан обязан использовать иностранные кредиты по назначению, иначе будет оштрафован.

Например, еще в 2013 году ЕБРР выделил Кыргызстану 22 млн евро на рекультивацию старого и строительство нового мусорного полигона, половину этой суммы дали в кредит, остальное — в качестве гранта. Строительство должны были закончить к концу 2019 года, а старую свалку власти хотели рекультивировать, закопав мусор в землю.

С 2015 года по октябрь 2018 года за неиспользование этого кредита Кыргызстан выплатил 151 тысяч евро. Так как страна должна выплачивать 4000 евро штрафа ежемесячно, пока не построит полигон, к январю сумма штрафов превысила 160 тысяч евро и будет расти дальше.

Пока Кыргызстан оплачивает штрафы, на чиновников мэрии возбудили уголовное дело.