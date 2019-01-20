Кыргызстанка Эльвира Калмурзаева вышла на ежегодный женский марш в Нью-Йорке с плакатом на кыргызском языке. На нем было написано «Менин жашоом — менин тандоом», что значит «Моя жизнь — мой выбор».

«Если вдруг увидите постер на кыргызском. Знайте это я! Марширую за всех сестер, подруг, женщин Кыргызстана. “Моя жизнь — мой выбор”, и никто не может решать за кого выходить замуж, когда, рожать или не рожать, могу быть сильной, слабой, полететь в космос или сидеть дома. Мой выбор!» — говорит Калмурзаева.

Женский марш проводится третий год кряду как в городах США, так и в городах по всему миру. Первый марш провели в 2017 году на следующий день после инаугурации Дональда Трампа, в крупных городах США выступали общественные деятели и знаменитости, порицавшие нового лидера страны за нетерпимость к мигрантам, сексизм и убеждения.

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