Форму, в которой игрок в кок-бору Манас Ниязов выходил на вторых Всемирных играх кочевников, продали на аукционе за 80 тысяч сомов. Полученная сумма должна пойти на лечение другого спортсмена, упавшего во время чемпионата по кок-бору с лошади.

Манас Ниязов — один из самых популярных кыргызских спортсменов, обладающий своим фанклубом. Он лидер сборной по кок-бору, играет за ошскую команду «Достук».

Инстаграм страница kok.boru решила провести 10-дневный аукцион, выставив на продажу его форму, в которой он играл в 2016 году на вторых Всемирных играх кочевников.

Стартовой ценой формы была сумма в две тысячи сомов, но уже на второй день аукциона она достигла цены в 40 000 сомов, а продана была за 80 000 сомов. Полученные деньги Ниязов должен передать на лечение другому игроку в кок-бору Дастану Жакееву, который из-за полученной после падения с лошади травмы не может самостоятельно передвигаться.

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