Сборная Кыргызстана по футболу 19 января сыграет с соперниками из ОАЭ в матче ⅛ финала Кубка Азии. Предсказать результат, конечно же, невозможно, но обратимся к людям, которые зарабатывают себе на жизнь ставками на спорт.

Если уж кто и заинтересован в максимально точном прогнозировании спортивных событий, то это букмекеры, и все они уверены в том, что шансов на победу у хозяев турнира, сборной Объединенных Арабских Эмиратов, намного больше.

Мы проанализировали коэффициенты от четырех крупных букмекерских контор, но, чтобы это было понятно всем, мы покажем, сколько вы выиграете, если поставите 1 сом.

bet365:

🇦🇪 Победа ОАЭ: 1,44 сома

☮️ Ничья: 4 сома

🇰🇬 Победа Кыргызстана: 8 сомов

William Hill:

🇦🇪 Победа ОАЭ: 1,38 сома

☮️ Ничья: 4,20 сома

🇰🇬 Победа Кыргызстана: 8 сомов

bwin:

🇦🇪 Победа ОАЭ: 1,44 сома

☮️ Ничья: 4,33 сома

🇰🇬 Победа Кыргызстана: 8,25 сома

1xBet:

🇦🇪 Победа ОАЭ: 1,43 сома

☮️ Ничья: 4,34 сома

🇰🇬 Победа Кыргызстана: 8,30 сома

Но разве в серии плей-офф возможна ничья?

Да, если команды довели дело до серии пенальти, то результат будет официально признан ничейным. Если вы поставили на ничью в матче, то, независимо от результата серии пенальти, вы получите выигрыш.

На что ещё принимают ставки?

Практически на что угодно. Есть ставка на то, какая из команд выйдет в четвертьфинал Кубка Азии, и здесь уже серия пенальти, конечно, будет играть роль. Шансы ОАЭ на выход в четвертьфинал букмекеры тоже оценивают выше.

Можно делать совсем диковинные ставки — например, каким образом будет забит первый гол (вы получите 5 сомов 50 тыйынов, если поставите 1 сом на то, что первый гол будет забит головой — неважно какой командой — и он действительно будет забит головой).

Разумеется, чем более специфична ставка, тем больше коэффициент выигрыша, но тем и выше риск (можно поставить 1 сом на счёт 3:3, и выиграть 151 сом, если это сбудется, но вероятность этого крайне мала).

Стоит ли мне делать ставку?

Если вы несовершеннолетний/несовершеннолетняя, то это незаконно. Если вы взрослый, то мы не вправе осуждать вас за то, что вы делаете со своими деньгами, просто имейте в виду, что лудомания (патологическая склонность к азартным играм) входит в Международную классификацию болезней. И, конечно, букмекерские конторы заинтересованы в том, чтобы заработать на вас побольше денег, иначе они бы не существовали. Так что аккуратнее с этим!

Что за Кубок Азии вообще и о чём вы говорите?

Кубок Азии — важнейший футбольный турнир среди азиатских сборных. Кыргызстан играет на нём впервые и 16 января он одержал историческую победу над сборной Филиппин, что позволило команде выйти в следующую стадию (которая, собственно, и состоится сегодня).

Здесь вы можете прочитать старый, но полезный материал о том, что такое Кубок Азии и почему так важно, что Кыргызстан туда прошёл.