«Не буду вникать, насколько нужна и важна “Дота”». Министр культуры «будет запрещать» компьютерные турниры в театрах

19 января в бишкекском Театре оперы и балета прошел первый в Кыргызстане турнир по онлайн-игре «Дота 2». Это не понравилось министру культуры Азамату Жаманкулову — он заявил, что «будет запрещать подобные вещи».

Жаманкулов считает, что Театр оперы и балета — это не место для турниров по киберспортивным играм как, например, «Дота 2». Он заявил, что «впредь будет запрещать подобные вещи».

«Я разберусь в ситуации. Не буду вникать, насколько нужна и важна эта “Дота”. Считаю, что в учреждении культуры должны проходить культурные мероприятия», — сказал министр культуры 19 января.

В интервью изданию «АКИпресс» Жаманкулов заявил, что директор театра Болотбек Осмонов «будет наказан» за то, что предоставил помещение под проведение турнира.

Сам Осмонов не согласен с позицией Жаманкулова. Он считает, что киберспортивный турнир по «Доте 2» — это интеллектуальная игра. «Мы подписали договор, за аренду заплатили 180 тысяч сомов. Такой турнир проходил в Кыргызстане впервые. Это не просто игра, она относится к интеллектуальным», — сказал директор театра.

Первый для Кыргызстана чемпионат по «Дота 2» организовал сотовый оператор «Билайн» — 19 января в здании Театра оперы и балета прошел финал чемпионата с призовым фондом 1 млн сомов.

Бренд менеджер «Билайна» Бакыт Айтбаев объяснил журналистам «Спутника», что организаторы кибертурнира выбрали Театр оперы и балета, так как помещение театра «соответствовало требованиям».

«Ориентировались на то, сколько людей сможем собрать, насколько будет удобно зрителям, поэтому важна была именно театральная рассадка», — сказал Айтбаев.

Победителями стала команда «No.Lifer5» — её игроки получили 500 тысяч сомов.

Почему об этом заговорили?

Киберспортивный турнир по «Доте» привлек внимание властей после того, как о нём в нравоучительном тоне стали писать кыргызские СМИ, которым не понравилось, что турнир по компьютерной игре проходит в здании театра.

Все началось с того, что солист театра Таир Бейшеев в день чемпионата опубликовал видео, в котором назвал проведение киберспортивного турнира «страшным мероприятием».

«На главной кыргызстанской сцене происходит то, о чем даже говорить не могу сейчас, у меня заплетается язык… На сцене, где выступали великие сыны и дочери Кыргызстана, происходит какое-то страшное мероприятие, которое называется “Дота”», — сказал он в своём видео.

Позже, телеканал «Апрель» использовал в своём заголовке предложение «Куда мы катимся?», а в самом материале процитировал оперную певицу Элнуру Самарбекову: «Я в шоке! Ответьте дорогие, это нормально проводить в храме высокого музыкального искусства компьютерные игры?»

Что такое «Дота 2»

«Дота» — это онлайн-стратегия, в которую играет больше 10 миллионов человек по всему миру. Правила просты: две команды из пяти человек стремятся уничтожить базу противника. Как правило, игра длится от 20 до 60 минут.

У игрока есть свой «рейтинг»: за выигранный матч он растёт примерно на 25 очков, за проигранный — падает. Рейтинг самых сильных игроков мира — 9 000 очков и больше.

Раз в год проходит мировой чемпионат по «Доте» — The International. В 2017 году его призовой фонд составил 24 миллиона долларов, 10 из которых получили победители.

В Кыргызстане есть несколько профессиональных игроков в «Доту», самые знаменитые из них — это Бакыт «ZayaC» Эмильжанов и Евгений «Blizzy» Ри. Последний из них двоих попал в основной состав всемирной престижной команды Natus Vincere.

О Евгении Ри вы можете прочитать здесь. А здесь можете подробно познакомиться с тем, как Бакыт Эмильжанов шел к карьере киберспортсмена.