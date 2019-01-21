В ДТП с участием милиционера погибла сотрудница МЧС

Сотрудник милиции в Бишкеке стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 34-летняя женщина — сотрудница МЧС. Отдельные СМИ сообщают, что милиционер был пьян, а погибшая — беременна, но этого пока никто не подтвердил. Следствие выясняет, кто был виновником аварии.

Авария произошла на пересечении улиц 7 апреля и Горького ночью 21 января — автомобиль сотрудника милиции Mercedes Benz столкнулся с Toyota Avensis.

«По предварительным данным, Mercedes выехал на встречную полосу движения», — пишет издание «Спутник» со ссылкой на пресс-службу ГУОБДД.

Владелица Toyota скончалась на месте. Водителя Mercedes и его пассажира увезла карета скорой помощи — их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Газета «Вечерний Бишкек» сообщила, что погибшая — сотрудница МЧС. В министерстве журналистам подтвердили эту информацию.

«По некоторым данным, 34-летняя пассажирка Toyota Avensis была беременна», — написало издание. Агентство «Спутник» со ссылкой на очевидца аварии также сообщило, что милиционер был пьян. Ни в ГУОБДД, ни в ГУВД, на на станции скорой помощи Бишкека не смогли подтвердить или опровергнуть ни одно из этих сообщений..

В пресс-службе ГУВД и ГУОБДД журналистке «Клоопа» добавили, что следствие еще выясняет, кто был виновником ДТП.

Соавтор: Эмиль Султаналиев