Знахаря Зайналиева отпустили из зала суда — потерпевший отказался от обвинений

Хашим Зайналиев (справа). Фото: Бейшенбек Бекешев



Хашима Зайналиева, практика «альтернативной медицины», 21 января освободили в зале суда. Потерпевший отказался от своих претензий к знахарю — ранее он обвинял его в мошенничестве. Зайналиев не впервые избегает ответственности за свою незаконную деятельность.

В Октябрьском районном суде Бишкека 21 января состоялось заседание по делу Зайналиева. Во время суда представитель потерпевшего отказался от обвинений, поэтому суд решил прекратить уголовное дело — Зайналиева отпустили прямо в зале суда.

«На судебном процессе заявитель сообщил, что не имеет никаких претензий к Зайналиеву, так как им был выплачен материальный ущерб», — пишет издание Knews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Знахарь находился в СИЗО с 22 декабря 2018 года, когда его обвинили в мошенничестве. Тогда в милицию обратился мужчина, который рассказал, что его теща лечила рак в клинике Зайналиева. За это время семья заплатила ему 100 тысяч сомов. Он давал стопроцентную гарантию, однако женщине стало хуже и она скончалась.

После задержания Зайналиева пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова говорила «Клоопу», что у знахаря нет лицензии на ведение медицинской деятельности.

«Лицензию могут получить только те, кто имеет медицинское образование — у Зайналиева его нет. Минздрав ему для ведения медицинской частной деятельности [лицензию] не выдавал, мы это уже второй год говорим. Закрыть мы его не смогли», — сказала Айгерчинова.

Прежде она говорила о том, что минздрав обращался практически во все органы, в том числе МВД и ГКНБ, но те так и не приняли мер к Зайналиеву, потому что министерство не является потерпевшей стороной.

• За день до суда на имя президента Соорнобая Жээнбекова написали открытое письмо с просьбой защитить Зайналиева от судебного преследования. Его подписало несколько человек, среди которых экс-главы телеканалов КТРК и ЭлТР Кыяс Молдокасымов и Бейшенбек Бекешов и другие журналисты и ученые.

• Впервые уголовное дело за «незаконное врачевание» на Зайналиева возбудили летом 2017 года. Тогда на его операционном столе умерла пациентка, которой он пытался удалить грудь без наркоза. Знахарю пришлось закрыть свою клинику, но наказания он не понес — родственники погибшей так и не написали на него заявление.