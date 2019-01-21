Сборная Кыргызстана празднует гол в ворота Филиппин / Фото: AFC

Сборная Кыргызстана по футболу играет сегодня в 1/8 финала Кубка Азии против хозяев турнира, команды Объединенных Арабских Эмиратов. Победитель сыграет в четвертьфинале с Австралией.

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