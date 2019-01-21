LIVE: 🇰🇬 Кыргызстан 1:1 ОАЭ 🇦🇪 (идёт первый тайм) От Бектур Искендер - 21 января 2019 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp Сборная Кыргызстана празднует гол в ворота Филиппин / Фото: AFCСборная Кыргызстана по футболу играет сегодня в 1/8 финала Кубка Азии против хозяев турнира, команды Объединенных Арабских Эмиратов. Победитель сыграет в четвертьфинале с Австралией. Tweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Кубок Азии: Как букмекеры оценивают шансы Кыргызстана на выход в четвертьфинал? Кубок Азии 2019: Кыргызстан обыграл Филиппины и прошёл в плей-офф Кубок Азии 2019: Что должно случиться, чтобы Кыргызстан прошёл в плей-офф Глава кыргызской футбольной федерации ушел в отставку в разгар Кубка Азии Кубок Азии 2019: Кыргызстан проиграл Китаю после автогола Матяша и ошибок в обороне