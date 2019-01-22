Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев следил за ходом футбольного матча между сборными Кыргызстана и ОАЭ из своего рабочего кабинета. Вместе с ним игру смотрели вице-премьер-министры Кубатбек Боронов, Жениш Раззаков, Алтынай Омурбекова и Замирбек Аскаров.

Сборная Кыргызстана покинула турнир, проиграв сборной ОАЭ со счетом 2:3 в одном из самых зрелищных матчей Кубка Азии 2019.

Читайте нашу текстовую трансляцию о том, как наша команда провела одну из самых красивых и захватывающих игр чемпионата.