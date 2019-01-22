Бишкек: Попавший в смертельное ДТП милиционер был пьян

Глава бишкекской милиции Сталбек Рахманов подтвердил, что милиционер, попавший в смертельное ДТП в Бишкеке 21 января, был пьян. В этой аварии погибла 34-летняя сотрудница МЧС.

Такое заявление Рахманов сделал в своем видеообращении 22 января. По его словам, милиционер, попавший в аварию на пересечении улиц Горького и 7 апреля — 26-летний сотрудник управления внутренних дел Октябрьского района Бишкека.

В результате аварии погибла 34-летняя сотрудница МЧС Мээрман Асанканова.

Сейчас попавший в аварию милиционер находится в реанимации. По факту ДТП начали досудебное производство, следствие обратилось в суд с требованием арестовать участника аварии, а у реанимации, в которой он находится, выставили конвой.

«Службой внутренних расследований МВД проводится расследование, и в отношении должностных лиц будут приняты меры», — добавил Рахманов.

Авария произошла на пересечении улиц 7 апреля и Горького ночью 21 января — автомобиль сотрудника милиции Mercedes Benz столкнулся с Toyota Avensis. Сотрудница МЧС, бывшая за рулем Toyota, погибла на месте.