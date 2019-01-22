Сатыбалдиеву и Артыкбаеву предъявили обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ

Госкомитет нацбезопасности предъявил обвинения в коррупции бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву и депутату парламента Осмонбеку Артыкбаеву.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что расследование по уголовным делам в отношении Сатыбалдиева и Артыкбаева завершено. Обоим политикам предъявили обвинения по статье «Коррупция».

Артыкбаева обвиняют в том, что он, будучи министром энергетики, заключил невыгодный контракт с китайской компанией TBEA по модернизации ТЭЦ.

Сатыбалдиев же, по версии ГКНБ, работая на должности премьер-министра, подписал невыгодное кредитное соглашение с «Эксимбанком» Китая в $386 млн. В итоге Кыргызстану придется вернуть китайскому банку почти полмиллиарда долларов.

Сатыбалдиева и Артыкбаева арестовали летом 2018 года. Они одни из нескольких высокопоставленных чиновников, которые стали фигурантами уголовных дел из-за модернизации ТЭЦ Бишкека.

Среди других обвиняемых по делу по ТЭЦ — бывший премьер-министр Сапар Исаков, бывший председатель Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывший директор «Северэлектро» Салайдин Авазов.

Власти Кыргызстана начали расследование по модернизации ТЭЦ Бишкека после того, как там произошла авария, оставившая в январе 2018 года часть бишкекчан без тепла — это привело к изучению не только причин произошедшего, но и к расследованию затрат на модернизацию станции.

Депутатская комиссия заключила, что при модернизации полученный кредит использовали нерационально, а стоимость оборудования была завышена. ГНКБ утверждает, что заведомо невыгодный контракт с TBEA нанес ущерб государству в $111 млн.

Модернизация бишкекской ТЭЦ длилась три года — с 2014 по 2017. Кредит на реконструкцию централи Кыргызстану выделил китайский «Эксимбанк».