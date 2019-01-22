«Девственность — товар семьи». Как кыргызских девушек стыдят из-за стереотипов о «непорочности»

«Мне всегда говорили, что именно то, что у меня [во время первого секса] пойдет кровь — счастье, и муж будет любить меня за это», — рассказывает Алтынай*. Ей 25 лет, она недавно закончила китайский университет, и теперь живет с родителями, для которых самое главное, чтобы она вышла замуж «девственницей» и сохранила честь семьи.
*помеченные звездочками имена героинь изменены
Поэтому о своем сексуальном опыте девушка рассказывает только близким друзьям, хотя и говорит, что ей не стыдно в публичном месте разговаривать о сексе — она сама предложила рассказать о своем опыте дискриминации из-за ее сексуального поведения.
«Когда я просто приходила поздно домой, мама говорила: “Муж будет потом тебе припоминать, ты же не смогла сдержать себя до свадьбы”. Но я всегда думала, что если встречу человека, с которым мне будет комфортно, у нас будут серьезные отношения, то [мы займемся сексом]», — рассказывает Алтынай.
Несколько лет назад она встретила такого парня — взрослого, серьезного и, как ей казалось, надежного. Девушка понимала, что готова построить с ним длительные отношения — они вместе уехали учиться в Китай, где решили пожить вдвоем.
«У нас были такие отношения, что у него не должно было возникнуть во мне сомнений. Я, если бы с кем-то переспала, то рассказала бы ему», — говорит девушка.
Во время первого секса крови не было. Алтынай сначала была в недоумении, но потом поняла, что так бывает. Она попыталась объяснить это своему партнеру, но он отреагировал холодно. Отношения начали портиться.
«Мы уже какое-то время занимались сексом, когда я спросила его, важно ли ему, чтобы его жена была девственницей. Он ответил “Да” и рассказал, что его маме это важно — она не стала бы проверять простыню, если бы невесте было 30 лет, а раз я молодая, то будет», — рассказывает Алтынай.
После этого, ее партнер заявил, что брать ее замуж не собирается.
В Кыргызстане до сих пор сохраняется традиция проверять девушку на «девственность» после первой брачной ночи. Родственницы со стороны невесты и жениха до рассвета сопровождают пару, а утром забирают простыню, чтобы показать свекрови следы крови — знак того, что невеста была «девственницей».
По обычаям, если девушка оказывается «не девственницей», родители жениха вправе отказать родителям невесты в выплате калыма.
Кыргызстан — страна, в которой религиозные люди преимущественно исповедуют ислам. Представитель Духовного управления мусульман Бахтияр Токтогазы уулу рассказывает, что в этой религии сексуальные отношения до вступления в брак (нике) запрещены как мужчинам, так и женщинам.
«Но выносить простыню — не мусульманский обычай. Мужчина и женщина должны быть чисты и честны друг перед другом», — говорит он и добавляет, что люди должны сами принимать решения в своей жизни, а те, кто нарушает запрет на добрачный секс, несут ответственность перед богом.
Алтынай не рассказывала своим родителям ничего о своем опыте отношений, потому что просто не хотела впутывать их в свою личную жизнь.
«Девственность — это будто бы не личное дело женщины, а товар семьи», — говорит она.
«Знак качества»
Глава «Альянса по репродуктивному здоровью» (АРЗ) Галина Чиркина рассказывает в интервью «Клоопу», что культ девственности существует из-за незнания анатомии.
«Многие мужчины думают, что девственная плева — преграда во влагалище, которую жених прорывает. Но если бы у женщины во влагалище стоял чопик “знак качества” как представляют себе мужчины, она бы умерла от заражения крови еще во время первого менструального цикла», — рассказывает Чиркина.
Она объясняет, что девственная плева — это небольшая кожная перегородка, похожая на арку, при входе во влагалище, которая не закрывает его полностью. Ее еще называют вагинальной короной или гименом.
У каждой женщины свои особенности: у некоторых корона пронизана кровеносными капиллярами — из-за этого при первом проникающем сексе или мастурбации может пойти кровь. Если же кровеносных капилляров на короне мало — значит, при первом сексе крови не будет. Кроме этого, к моменту первого секса корона просто может быть уже растянута из-за вагинальных и менструальных выделений или гормональных изменений в теле женщины.
Распространенная причина кровотечений во время первого секса у большинства женщин — недостаточное возбуждение, напряжение или страх. Если женщина не расслаблена, такие кровотечения могут происходить и во второй, и в третий, и в пятидесятый раз. То есть, отсутствие крови при первом сексе — это нормально.
Более того, такое происходит очень часто. В 1998 году в Британском медицинском журнале опубликовали неофициальное исследование, согласно которому у 63% женщин не было крови при первом сексе. То есть это никак не указывает на то, был ли у девушки сексуальный опыт до этого.
По мнению Чиркиной, рассказывать об этом должны на уроках анатомии в школе, но преподавание этого предмета очень ограничено из-за табуированности темы телесности.
Но, на самом деле, по словам экспертки, культ непорочности в кыргызском обществе все равно не соблюдается. Часто девушки занимаются анальным и оральным сексом, отказываясь от вагинального с целью сохранения «физиологической девственности». Люди извращают понимание девственности, говоря только о физических признаках, когда девственность — это скорее психологическое состояние.
«Есть еще один распространенный миф мужчин, что если женщина будет девственницей, то она не будет сравнивать своего первого партнера с другими — что-то подобное в одной из проповедей рассказывал [бывший муфтий Кыргызстана] Чубак ажы [Жалилов], когда советовал, какую женщину стоит брать себе в жены. Видимо, все настолько плохо, раз мужчины [руководствуются этим] и сомневаются сами в себе», — считает Чиркина.
«Интеллект не важен, если ты не девственница»
Ангелина* увлекается наукой, учится, работает и мечтает о путешествиях. Но для своей мамы она «испорченная девчонка» — ведь Ангелина занималась сексом до брака. Девушка не винит маму и говорит, что понимает ее, ведь мама — глубоко верующий человек.
«Она мне с детства говорила “Береги честь с молоду”. Я тогда еще не понимала, что это значит. Думала, что мне, в рубашке выглаженной только ходить? Никого не обижать?» — рассказывает девушка.
Из-за маминых консервативных взглядов, Ангелина не делилась с ней подробностями своей сексуальной жизни. Но мама все равно узнала о том, что у Ангелины уже был секс — от ее гинекологини.
«Я посоветовала маме своего гинеколога, но и подумать не могла, что врач на приеме все ей про меня расскажет. Тогда-то мамино отношение ко мне изменилось, она стала регулярно меня оскорблять и гнобить», — рассказывает она, грустно опустив глаза.
По словам Чиркиной, гинекологиня нарушила право врачебной тайны — рассказывать о состоянии своей пациентки без ее согласия он не имел права даже ее родителям.
Прошло уже больше года после того приема, но мама девушки продолжает возвращаться к теме «порочности» дочки даже во время семейного чаепития — ведь, по ее мнению, Ангелину теперь невозможно будет выдать замуж.
Родители Акылай* тоже очень религиозны. Для них девственность дочерей — это честь семьи. Когда они узнали, что сестры Акылай уже живут половой жизнью, то запретили ей общаться с ними.
«Мама часто мне говорит, что мой характер, мои качества или мой интеллект не будут важны, если мой будущий муж и его мама узнают, что я не девственница», — рассказывает она.
Одна из ее сестер, чтобы сохранить «девственность» до замужества, не занимается вагинальным сексом со своим партнером — только оральным и анальным. Муж другой сестры Акылай не верил, что она вышла замуж девственницей, потому что во время брачной ночи у нее не было крови. Он избивал и систематически унижал ее, довел девушку до попытки самоубийства. Позже она развелась с ним.
Акылай тяжело переживала проблемы сестер, но и сама стала жертвой дискриминации из-за «девственности». Она рассказывает, что стала жертвой травли в школьные годы — ее одноклассники-мальчики заявляли, что по походке девушки могут определить, занималась ли она уже сексом. Тех, кого они определяли, как «не девственниц», вносили в список — в него беспочвенно попала и сама Акылай. «Мальчики стали травить меня и чаще домогаться, считая меня “доступной”», — рассказывает она.
«Девственность» как бизнес
Из-за сложившихся стереотипов о важности девственности, девушки часто идут на операции по «восстановлению» вагинальной короны или ищут более дешевые способы имитации крови в первую брачную ночь.
Например, в интернете можно заказать «капсулы девственности», наполненные красной жидкостью, которая имитирует кровь при сексуальном контакте. Эти капсулы советуют вставлять во влагалище до секса. От проникновения и трения о стенку влагалища они лопаются, а из женщины идет якобы «кровь». Но эти капсулы не лицензированы никакими здравоохранительными организациями — это значит, что никто не проверял их на безопасность для здоровья женщины и ее партнера.
Еще один выход из положения — гименопластика, операция по «восстановлению» девственной плевы. Айнура Сагынбаева, руководительница собственной клиники косметологии и пластической хирургии, в интервью «Клоопу» рассказывает, что к ней довольно часто обращаются «не только сами девушки, но и их мамы». По ее словам, причиной обращения может быть не только секс до свадьбы, но и изнасилование.
«У всего есть плюсы и минусы. Иногда это надо, чтобы сохранить семью, честь, не позорить родителей, особенно в мусульманских семьях», — считает Сагынбаева.
В клинике Сагынбаевой такая операция стоит от 10 до 20 тысяч сомов — в зависимости от того, сколько должна «продержаться» имитация девственной плевы.
Сагынбаева утверждает, что в неделю в ее клинике проводят как минимум четыре подобных операции, но официальной статистики никто не ведет.
По словам Галины Чиркиной, культ девственности существовал у всех народов мира и был связан с проблемой наследования земель, имущества и титулов.
По ее мнению, современный человек продолжает «призывать к ценностям прошедших столетий» и говорит, что они важны для семьи, нации и государства.
«Говорят, что [отказ от секса до брака] — это признак верности, целомудрия женщины, что это значит, что женщина любит мужчину и верна ему, — рассуждает Чиркина. — Но если говорить о крови на простыне, то мы с такими ценностями точно далеко не уйдем».