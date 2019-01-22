«Девственность — товар семьи». Как кыргызских девушек стыдят из-за стереотипов о «непорочности»

«Мне всегда говорили, что именно то, что у меня [во время первого секса] пойдет кровь — счастье, и муж будет любить меня за это», — рассказывает Алтынай*. Ей 25 лет, она недавно закончила китайский университет, и теперь живет с родителями, для которых самое главное, чтобы она вышла замуж «девственницей» и сохранила честь семьи.

*помеченные звездочками имена героинь изменены

Поэтому о своем сексуальном опыте девушка рассказывает только близким друзьям, хотя и говорит, что ей не стыдно в публичном месте разговаривать о сексе — она сама предложила рассказать о своем опыте дискриминации из-за ее сексуального поведения.

«Когда я просто приходила поздно домой, мама говорила: “Муж будет потом тебе припоминать, ты же не смогла сдержать себя до свадьбы”. Но я всегда думала, что если встречу человека, с которым мне будет комфортно, у нас будут серьезные отношения, то [мы займемся сексом]», — рассказывает Алтынай.

Несколько лет назад она встретила такого парня — взрослого, серьезного и, как ей казалось, надежного. Девушка понимала, что готова построить с ним длительные отношения — они вместе уехали учиться в Китай, где решили пожить вдвоем.