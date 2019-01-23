Бывшие руководители «Электрических станций» получили сроки по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека

Первомайский районный суд Бишкека признал виновными бывшего замдиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева и бывшего технического директора компании Алмаза Жусупбекова в заключении фиктивных договоров при ремонте бишкекской ТЭЦ. Боркоев получил 7,5 лет лишения свободы, а Жусупбеков 7 лет.

Суд вынес решение 22 января. По версии Госкомитета нацбезопасности, Боркоев и Жусупбеков заключили договоры с представителями компании «АйМар Энерджи» Темирбеком Ниязовым и Канатом Деркинбаевым.

Ниязову назначили наказание в виде 7 лет заключения, а Деркинбаев получил 6 лет лишения свободы.

Следователи утверждают, что по договору ремонт котлов на бишкекской ТЭЦ должна была сделать «АйМар Энерджи», однако его делали сами сотрудники ТЭЦ.

Кроме этого суд постановил, что все подсудимые должны выплатить 6,6 млн сомов компенсации «Электрическим станциям».

Бердибек Боркоев был задержан сотрудниками ГКНБ в марте 2018 года — его подозревали в присвоении государственного имущества, подделке документов и злоупотреблении полномочиями. В том же месяце ГКНБ задержал и Алмаза Жусупбекова.

Авария на бишкекской ТЭЦ

Авария на ТЭЦ Бишкека случилась в конце января 2018 года — она привела к понижению температуры в квартирах горожан и перебоям с подачей горячей воды. Для выяснения причины аварии назначили депутатскую и правительственную комиссии.

После аварии на ТЭЦ депутаты решили изучить затраты на ее модернизацию. В мае 2018 года парламентская комиссия пришла к выводу, что стоимость модернизации ТЭЦ «была завышена», а детальных отчетов по этому проекту у китайского подрядчика TBEA нет.

Фигурантами уголовного дела по модернизации ТЭЦ стали бывшие главы правительства Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

5 января Сапару Исакову предъявили обвинения в нанесении значительного ущерба государству — ему грозит срок до 20 лет заключения. 22 января обвинения в коррупции также получили Сатыбалдиев и Артыкбаев.