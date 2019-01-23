Фильм «Айка» о кыргызской мигрантке не попал в номинанты на «Оскар» — зато его покажут в Кыргызстане

Американская киноакадемия 22 января огласила список номинантов на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Российско-казахская лента «Айка» режиссера Сергея Дворцевого о кыргызской мигрантке не попала в него — ранее он прошел в шорт-лист номинантов.

В число пяти претендентов на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» вошли пять фильмов:

• «Капернаум» (Capernaum, Ливан);

• «Холодная война» (Cold War, Польша);

• «Работа без авторства» (Never Look Away, Германия);

• «Рома» (Roma, Мексика);

• «Магазинные воришки» (Shoplifters, Япония).

Казахская картина «Айка» ранее вошла в шорт-лист номинации — она была единственным фильмом из Центральной Азии среди девяти других

В мае 2018 года исполнительница главной роли в фильме «Айка» Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале.

«Айка» — остросоциальная драма о молодой мигрантке из Кыргызстана, которая живет и нелегально работает в Москве.

«Ослабевшая после родов, голодная, замерзшая, она хватается за любую черную работу. На ней висит кредит, а кредиторы следуют по пятам, угрожают зверски расправиться с родными», — так описала этот фильм Гульбара Толомушова из Международной федерации кинопрессы.

В сети кинотеатров «Синематика» журналистке «Клоопа» сообщили, что фильм «Айка» покажут в Кыргызстане в первой половине февраля — его можно будет посмотреть в кинотеатрах «Ала-Тоо» и «Вефа». «Насчет крупных кинотеатров вопрос решится ближе к премьере», — сообщила маркетолог компании Диана Ниязова.