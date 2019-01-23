Кыргызские военные застрелили мужчину на казахской границе

Кыргызская пограничная служба 23 января сообщила, что на участке кыргызско-казахской границы возле села Жайылган в Таласской области кыргызские пограничники застрелили мужчину.

По версии кыргызской стороны, трое мужчин пытались увести в Казахстан 10-15 лошадей. После того, как их заметили пограничники, мужчины попытались сбежать на территорию Казахстана, но военнослужащие догнали их.

Во время задержания мужчины стали оказывать сопротивление и угрожали пограничникам ножом.

«Нарушители бросались с ножом на наших пограничников. Кроме того, они еще были [верхом] на лошадях», — сообщили журналисту «Клоопа» в погранслужбе Кыргызстана.

Там добавили, что военные сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь на поражение.

Один из мужчин получил ранение и скончался во время оказания медицинской помощи. Его личность пока не установлена — при нем не было документов. Двое других сумели скрыться на территории Казахстана.