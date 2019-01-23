«На всю страну опозорились». Как парламент ссорится с правительством из-за новых кодексов

Уже неделю в парламенте Кыргызстана не утихают споры между депутатами и членами правительства. Чиновники пытаются выяснить, кто же виноват в ошибках в новых кодексах, которые вступили в силу 1 января 2019 года. Кратко объясняем, что происходит.

С 1 января 2019 года в Кыргызстане в силу вступили новые кодексы — о правонарушениях и проступках. Они заменили собой административный кодекс и определили новые размеры штрафов для физических и юридических лиц за разные нарушения.

Сначала новые штрафы вызвали возмущение у простых граждан — например, теперь за плевок в общественном месте придется заплатить 5500 сомов. Затем новые штрафы заинтересовали и депутатов.

Одним из первых с критикой за принятие новых кодексов в адрес правительства высказался депутат Бакыт Торобаев. 16 января на заседании парламента он заявил, что «правительство опозорилось» с принятием новых штрафов.

«Районные администрации не могут получить с нарушителей 5,5 тысяч сомов за плевки. Механизма нет», — заявил Торобаев.

На этом недовольство депутатов к правительству не иссякло, потому что они находили все больше и больше недочетов и недостатков в уже вступивших в силу кодексах.

К примеру, вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров заявил, что правительство установило для населения слишком высокие штрафы и большинство попросту не сможет их оплачивать.

«Задумка хорошая, но размер штрафов утвержден без учета размера зарплаты», — добавил он.

В ответ на это вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщил, что при введении штрафов экспертные группы ориентировались на опыт Сингапура, однако не учли разницу в зарплатах между странами.

19 января некоторые депутаты признали, что в провальном введении новых кодексов есть и их вина. К примеру, депутат Бакирдин Субанбеков напомнил своим коллегам, что при принятии новых кодексов не приглашали представителей министерств.

«Парламент поспешно принял, а правительство не смогло скорректировать ошибки. Мы приняли, значит, должны сами все исправить», — добавил депутат Мыктыбек Абдылдаев.

На этом поток недовольства от депутатов в адрес правительства не прекратился. Депутат Бактыбек Турусбеков заявил, что правительство не рассказало населению о вступивших в силу новых кодексах.

«Не было никакой пропаганды. Ни одного ролика по телевидению, ни одного плаката нет в городе. В связи с этим возникли все вопросы и нарекания у населения», — заявил он.

Его поддержал и депутат Акылбек Жапаров. По его словам, международные доноры выделили 3 млн евро для того, чтобы информацию о новых правилах распространили через СМИ, но этого так и не было сделано.

По словам вице-премьера Жениша Разакова для исправления всех недочетов в уже вступивших в силу кодексах необходимо разработать около 200 новых законопроектов.