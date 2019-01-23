Артисты бишкекского цирка хотят массово уволиться в знак протеста. Что происходит

Артисты цирка написали заявление об уходе 23 января. Они адресовали их министру культуры Азамату Жаманкулову. В заявлениях артисты указали, что вынуждены покинуть цирк из-за «коррумпированности руководства» и «отсутствия развития» в цирке. Они требуют от власти, чтобы пост директора заняла их коллега — гимнастка и лучница Аида Акматова.

«Мы держались на одном лишь энтузиазме, но накопившаяся в последнее время атмосфера вокруг цирка, толкнула меня на последний шаг», — заявила одна из участниц протеста.

Артисты недовольны тем, что Жаманкулов, по их мнению, старается поставить на должность директора «своего человека» — бывшего замминистра культуры Фархада Бекманбетова. Они также недовольны тем, что Бекмамбетов обвинил их в хищении 20 млн сомов.

В знак протеста против его слов, 23 января артисты собрались на митинг к минкультуры и принесли туда все заработанные награды и кубки, которые и выложили напротив здания.