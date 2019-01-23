Артисты бишкекского цирка хотят массово уволиться в знак протеста. Что происходит

Более 30 артистов бишкекского цирка написали заявление об увольнении на имя министра культуры Азамата Жаманкулова. Таким образом они выступили в знак протеста против назначения на пост директора цирка бывшего замминистра Фархада Бекманбетова.
Артисты цирка написали заявление об уходе 23 января. Они адресовали их министру культуры Азамату Жаманкулову. В заявлениях артисты указали, что вынуждены покинуть цирк из-за «коррумпированности руководства» и «отсутствия развития» в цирке. Они требуют от власти, чтобы пост директора заняла их коллега — гимнастка и лучница Аида Акматова.
«Мы держались на одном лишь энтузиазме, но накопившаяся в последнее время атмосфера вокруг цирка, толкнула меня на последний шаг», — заявила одна из участниц протеста.
Артисты недовольны тем, что Жаманкулов, по их мнению, старается поставить на должность директора «своего человека» — бывшего замминистра культуры Фархада Бекманбетова. Они также недовольны тем, что Бекмамбетов обвинил их в хищении 20 млн сомов.
В знак протеста против его слов, 23 января артисты собрались на митинг к минкультуры и принесли туда все заработанные награды и кубки, которые и выложили напротив здания.
Как выборы директора бишкекского цирка привели к митингам артистов
20 декабря министерство культуры уволило директора цирка Кубанычбека Исанаева — артисты жаловались на то, что Исанаев «подрывает репутацию цирка», а Генеральная прокуратура и Счетная палата «неоднократно находили нарушения».
Изначально на пост нового директора цирка свои кандидатуры выдвинули гимнастка Аида Акматова, а также народный балетмейстер Зарылбек Молдобакиров. Позже к ним присоединился и Фархад Бекманбетов.
21 января сторонники Аиды Акматовой вышли на митинг у Белого дома — артисты потребовали от власти назначить ее на пост директора цирка.
Однако кандидатуру Акматовой поддерживают не все артисты. Например, глава детской студии при цирке Оксана Ивлиева считает, что на должность директора цирка должен «прийти человек со стороны». Ее поддерживает и другой артист — Анарбек Айталиев. Он считает, что возглавить цирк «должен хороший экономист, но не артист».