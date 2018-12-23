Хашим Зайналиев задержан и находится в ИВС. Его обвиняют в незаконном врачевании, дело возбудили после того, как его пятилетняя пациентка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Знахаря Хашима Зайналиева задержала милиция, о чем он написал в фейсбуке, обращаясь к «кыргызскому народу» и президенту. Он пожаловался, что ему не дали «долечить» более 20 больных.

Милиция подтвердила изданию «Кактус» задержание лже-лекаря. По информации журналистов, в клинике действительно остались пациенты, возле нее находится скорая помощь, а препараты, которыми Зайналиев пытался лечить, изъяты.

Его помощник Бейшенбек Бекешев утверждает. что на Зайналиева возбуждено еще одно уголовное дело — знахаря обвиняют в «Мошенничестве». С него взята подписка о невыезде.

Милиция сообщила, что заявление на лже-лекаря написал мужчина, семья которого отдала Зайналиеву порядка 100 тысяч сомов. В 2016 году знахарь обещал вылечить тещу заявителя, и давал стопроцентную гарантию, однако женщине стало хуже и она скончалась.

Зайналиев водворен в ИВС, ведется расследование. Его пытались задержать и ранее, но в 2017 году вывести Зайналиева из клиники не дали пациенты и он остался безнаказанным. На время он закрыл клинику и сообщил о своем отъезде, но журналисты «Клоопа» доказали, что клиника и знахарь по-прежнему работают.

Уголовные дела и смерть пациентки

Пациенты лже-лекаря убеждают в том, что он их успешно лечит. Методы у него своеобразные — раньше он колол уколы с неизвестной жидкостью во влагалище, пытаясь вылечить рак шейки матки, в этом году пятилетней девочке с лейкозом делал уколы выше пупка.

Зайналиев гарантировал, что вылечит ребенка от лейкоза. Лечение продолжалось больше недели, после чего девочка попала в больницу в тяжелом состоянии. Знахарь считает, что его лечение было эффективным, а традиционные методы борьбы с раком «уже не актуальны».

На него возбудили уголовное дело за незаконное врачевание — и это было уже второе подобное дело.

В 2017 году в клинике Зайналиева скончалась женщина, которой он без наркоза ампутировал грудь. Родные погибшей отказались писать заявление на Зайналиева, поэтому правоохранительным органам не удалось обвинить его в убийстве.

Тогда в правоохранительные органы обратился Минздрав, по информации ведомства знахарь работал незаконно, не имел соответствующего образования, и на Зайналиева возбудили уголовное дело.

Задержать Зайналиева не удалось из-за сопротивления пациентов — и он остался на свободе, продолжив свою деятельность и даже открыв канал на Youtube. Тогда знахарь утверждал, что его не остановит «никто, кроме Аллаха».