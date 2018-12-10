Хашим Зайналиев (справа). Фото: Бейшенбек Бекешев

Милиция снова обвинила знахаря Хашима Зайналиева в незаконном врачевании — после того, как его пятилетняя пациентка попала в больницу в тяжелом состоянии. В прошлый раз дело на Зайналиева возбуждали в 2017 году из-за смерти пациентки, но так и не довели его до конца.

Пресс-служба Городского управления внутренних дел Бишкека сообщила о возбуждении уголовного дела на Зайналиева по статье «незаконное врачевание» 10 декабря.

Это произошло после очередного резонанса вокруг его имени. 28 ноября пятилетняя пациентка Зайналиева, которую тот пытался лечить от рака крови, попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи рассказали, что селезенка и печень девочки «сильно увеличились».

Что говорят врачи. «Оказалось, что больше недели [родственники девочки лечили ее] у знахаря, который дал 100 процентов гарантии на излечение. Непонятно, как [Зайналиев ее] лечил, но когда появилась гематурия или кровь в моче, делал какие-то уколы в область выше пупка», — сообщил врач детского отделения Центра онкологии и гематологии.

Сейчас бывшая пациентка Зайналиева находится под наблюдением врачей онкоцентра — они говорят, что скоро она начнет проходить курс химиотерапии.

Что говорит Зайналиев. Знахарь считает, что уголовное дело на него возбудили «посредством давления» правозащитников и журналистов. По его словам, он избавил поступившую к нему девочку от болей, его лечение было эффективным, а традиционные методы борьбы с раком «уже не актуальны».

«Если мои методы будут внедрены, то такие виды онкологических заболеваний как рак носоглотки, пищевода, желудка, […] печени, груди, рак матки, а также другие виды можно излечить», — уверен он.

Тем не менее, по его словам, он предупреждал родителей девочки об отсутствии опыта лечения лейкоза у детей.

Впервые уголовное дело за «незаконное врачевание» на Зайналиева возбудили летом 2017 года. Тогда на его операционном столе умерла пациентка, которой он пытался удалить грудь без наркоза. Знахарю пришлось закрыть свою клинику, но наказания он не понес — родственники погибшей так и не написали на него заявление.

Милиция считала, что после этого Зайналиев уехал на Ближний Восток, но уже в мае 2018 года его бишкекская клиника снова работала — журналисты «Клоопа» побывали около нее, но их туда так и не пустили, а помощник знахаря назвал их «врагами народа».