Азербайджан экстрадирует в Кыргызстан экс-главу таможни Жунусова. Его обвиняют в коррупции

Суд Баку, столицы Азербайджана, решил экстрадировать на родину экс-главу кыргызской таможенной службы Адамкула Жунусова. Его задержали в аэропорту Баку 4 декабря. Жунусов находится в международном розыске с сентября — его обвиняют в коррупции.
Кыргызский финпол сообщил, что азербайджанские власти согласились передать Адамкула Жунусова своим кыргызским коллегам. Сейчас власти Баку готовят необходимые для экстрадиции Жунусова документы — бывший глава таможенной службы прилетит в Бишкек в сопровождении следователей кыргызского финпола.
- Власти Азербайджана задержали Жунусова в аэропорту Баку 4 декабря — тот находился в международном розыске с сентября 2018 года. В финполе говорят, что Жунусов скрывался от правосудия в США — в Баку он прилетел из Нью-Йорка.
- Адамкул Жунусов был главой кыргызской таможни с 2013 по 2016 годы. В августе 2018 года его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и возбудили уголовное дело. Финпол считает, что Жунусов организовал «устойчивую коррупционную связь» с одной из частных компаний и помогал ей уклоняться от уплаты таможенных платежей. Из-за этого государство понесло ущерб в более чем 166 млн сомов.
- До 1992 года Жунусов был судебным экспертом, а в 1995 году стал инспектором таможни. С тех пор он работал в таможенных органах. С 2016 по 2018 год Жунусов был министром по энергетике и инфраструктуре в Евразийской экономической комиссии — регулирующем органе Евразийского экономического союза.