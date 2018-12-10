Азербайджан экстрадирует в Кыргызстан экс-главу таможни Жунусова. Его обвиняют в коррупции

Адамкул Жунусов. Фото: ЕЭК

Суд Баку, столицы Азербайджана, решил экстрадировать на родину экс-главу кыргызской таможенной службы Адамкула Жунусова. Его задержали в аэропорту Баку 4 декабря. Жунусов находится в международном розыске с сентября — его обвиняют в коррупции.

Кыргызский финпол сообщил, что азербайджанские власти согласились передать Адамкула Жунусова своим кыргызским коллегам. Сейчас власти Баку готовят необходимые для экстрадиции Жунусова документы — бывший глава таможенной службы прилетит в Бишкек в сопровождении следователей кыргызского финпола.

Власти Азербайджана задержали Жунусова в аэропорту Баку 4 декабря — тот находился в международном розыске с сентября 2018 года. В финполе говорят, что Жунусов скрывался от правосудия в США — в Баку он прилетел из Нью-Йорка.

Адамкул Жунусов был главой кыргызской таможни с 2013 по 2016 годы. В августе 2018 года его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и возбудили уголовное дело. Финпол считает, что Жунусов организовал «устойчивую коррупционную связь» с одной из частных компаний и помогал ей уклоняться от уплаты таможенных платежей. Из-за этого государство понесло ущерб в более чем 166 млн сомов.