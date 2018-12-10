Семья убитой Бурулай потребовала для обвиняемого пожизненного срока. Его адвокат говорит, что вина не доказана

Прокурор просит посадить обвиняемого в убийстве Бурулай Турдалы кызы на 23 года. Он считает его вину полностью доказанной. Адвокат потерпевших считает это слишком мягким наказанием и требует пожизненного срока. 19-летнюю Бурулай убили в Жайылском отделении милиции после неудачной попытки похитить ее для вступления в брак.

Суд об убийстве Бурулай Турдалы кызы проходит в Свердловском районном суде Бишкека. Прокурор попросил для главного обвиняемого Марсбека Бодошева 23 года в колонии усиленного режима. Обвинение считает, что вина Бодошева в похищении и убийстве доказана.

Акмата Сеитова, которого обвиняют в соучастии в похищении Бурулай, прокурор попросил наказать 7-летним сроком заключения.

Что говорит прокурор. Он считает, что следствие опросило всех свидетелей. Они подтвердили, что именно Бодошев закрылся с Бурулай в одной из комнат отделения милиции. После взлома двери там обнаружили только Бодошева и Бурулай с ножевыми ранениями. «Прошу суд учесть, что преступление было совершено особо жестокое, но оба подсудимых ранее не были осуждены», — сказал прокурор.

Что говорят адвокаты потерпевшей стороны. «Марс Бодошев не осознал содеянного. Он даже прощения не попросил у родных. Прокурор просит 23 года лишения свободы, мы считаем, что это мало», — сказала одна из защитниц семьи Бурулай и потребовала для Бодошева пожизненного срока. Такого же наказания для Бодошева просит и отец убитой.

Что говорит адвокат Бодошева. «Кто видел момент убийства, может быть, кто-то посторонний был в комнате? Но [вине Бодошева] нет никаких доказательств. Кроме того, почему-то криминалист не взял отпечатки пальцев с ножа, которым были нанесены ранения. Объясняет это испугом. Мол, такого никогда не видел», — сказал на суде адвокат обвиняемого. Он возмущен тем, что суд не допросил подругу погибшей. По его словам, она знала, что Бодошев и Бурулай встречались и собирались имитировать похищение девушки.

Что говорит сам Бодошев. Он утверждает, что до убийства три года встречался с Бурулай, но ее родители были против этих отношений. Он действительно похитил девушку, но с ее согласия. Момент ее убийства он не помнит. «[В комнате в отделении милиции] мимо нас прошел агрессивный мужчина, он матерился. Я на него засмотрелся, а Бурулай улыбнулась. Дальше я не знаю, что было. Когда очнулся, я лежал в больнице», — сказал он. По его словам, в тот вечер у него с собой не было ножа.

19-летнюю Бурулай Турдалы кызы убили 27 мая 2018 года. Милиционеры привезли ее вместе с двумя ее похитителями в Жайылское РОВД. Там девушка получила ножевые ранения, от которых позже скончалась. Милиционеры сказали, что убийца — один из похитителей Марсбек Бодошев. По их словам, он ворвался в комнату, где сидела Бурулай, ударил ножом ее, а потом — и себя самого.

В тот вечер Бодошев попытался похитить Бурулай уже во второй раз, но ему помешала милиция. Первое похищение произошло 4 мая, тогда девушку вернули домой, а ее семья не стала писать заявление в милицию.