У задержанного экс-вице-премьера Зилалиева нашли незадекларированное имущество

Госкомитет нацбезопасности нашел у задержанного экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева незадекларированные квартиры, участки, дома, офисные помещения и $889 тысяч. 9 декабря Зилалиев пытался покинуть Кыргызстан, но его задержали правоохранительные органы.

ГКНБ выяснил, что размер незадекларированных активов Зилалиева в десятки раз превышает его официальные декларации, поданные с 2011 по 2017 годы.

По данным ГКНБ, официальный заработок Зилалиева и его супруги за семь лет составляет почти 3 млн сомов. Но спецслужбы нашли у бывшего вице-премьера два офисных помещения в Бишкеке общей стоимостью в 52 млн сомов, оформленные на его родственников.

ГКНБ также выяснил, что Зилалиев, будучи директором Госагентства по геологии в 2013 году, оформил на своего безработного родственника несколько лицензий на добычу золота и известняка.

Еще у задержанного чиновника нашли незадекларированные $889 тысяч, которые тот до сентября 2018 года хранил в одном из банков Кыргызстана.

Сейчас бывший вице-премьер находится в СИЗО ГКНБ. Его обвиняют в незаконном обогащении.

Арест Зилалиева

9 декабря Дуйшенбек Зилалиев, который был вице-премьером в правительстве Сапара Исакова, пытался вылететь из Кыргызстана через аэропорт «Манас», но его задержали правоохранительные органы.

Зилалиев не мог покинуть Кыргызстан, потому что он осужден на условный срок за ложное сообщение о бомбе на правительственной трассе в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова.

За свои действия бывший вице-премьер мог попасть в колонию-поселение на два года — такого наказания в суде добивался гособвинитель. Но бывший чиновник не признал своей вины и назвал обвинения «полной чушью».