Экс-президент Алмазбек Атамбаев рассказал журналистам принадлежащего ему телеканала «Апрель» о своем разочаровании в Сооронбае Жээнбекове, прилежном поведении Омурбека Бабанова (за что дела против него нужно закрыть), и о «шакалах» из движения «СДПК без Атамбаева». Суперкраткий пересказ «Клоопа».

Я доверился Сооронбаю Жээнбекову, когда мы выбирали кандидата в президенты от СДПК — нужен был человек с юга. Всеми кадрами с юга занимался он — в итоге ни один его кадр не сказал обо мне хорошего слова. Выдвижение Жээнбекова было моей ошибкой, я в нем многого не замечал. О нашей ссоре уже все рассказал Фарид Ниязов — до ноября я все терпел, перед богом я чист. Что касается «черной кассы» Жээнбекова, по закону кандидат, превышающий сумму избирательного фонда, не может быть даже обычным госслужащим, не то что президентом. Никакой борьбы с коррупцией нет — все коррупционеры снова возвращаются на таможню и налоговую.

Дела против Омурбека Бабанова должны быть закрыты — за прошедший год он не проронил ни звука, не попытался сделать что-то, что нарушило бы спокойствие и единство в стране. Честно говоря, это мы с Жээнбековым обманули Бабанова [во время президентской предвыборной гонки]. Когда я уже не был президентом, я попросил генпрокурора и главу ГКНБ закрыть дела против Бабанова, но президент уже был другой.

Движение «СДПК без Атамбаева» должно было назвать себя «бешеные шакалы Кыргызстана». Они совсем не боятся бога, как можно быть такими продажными сплетниками? Главное и единственное оружие моих врагов — это сплетни.

Это уже второе интервью Атамбаева «Апрелю» за последний месяц. Предыдущее экс-президент дал телеканалу 19 ноября на русском языке (в этот раз он говорил на кыргызском). Тогда Атамбаев назвал «черную кассу» предвыборного штаба Жээнбекова «реальным документом».

15 ноября адвокат Нурбек Токтакунов опубликовал документ с якобы реальными затратами штаба Жээнбекова на его предвыборную кампанию. Согласно таблице, штаб потратил в 10 раз больше своего официального бюджета — в сумме это около $24 млн.