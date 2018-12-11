О чем сожалеют бывшие президенты Кыргызстана? В соцсетях, кажется, нашли ответ — о том, что привели своих преемников к власти. Показываем это в трех цитатах.
«Среди [своих] ошибок могу подчеркнуть одну – это продвижение […] Курманбека Бакиева в губернаторы двух областей, а потом и на должность главы правительства. Как показывают события 2005 и 2010 годов, это была моя самая большая ошибка».
Аскар Акаев, 2012 год
«Однажды я совершил самую большую ошибку в своей жизни — взял на работу человека, целью которого было занять высокое кресло, а не труд на благо страны и народа, — Алмаза Атамбаева».
Курманбек Бакиев, 2015 год
«Целый год думаю о том, где же допустил ошибку, то теперь выяснилось, что по кадрам на юге я целиком доверял Сооронбаю Жээнбекову. Доверял ему как старому другу. […] Доверяя только одному человеку, я допустил ошибку, и это моя вина».
Алмазбек Атамбаев, 2018 год
Если вам не хочется читать цитаты бывших президентов, то можете посмотреть видеонарезку из мыльной оперы «Просто Мария» — смысл один и тот же.