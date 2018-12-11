«Целый год думаю о том, где же допустил ошибку, то теперь выяснилось, что по кадрам на юге я целиком доверял Сооронбаю Жээнбекову. Доверял ему как старому другу. […] Доверяя только одному человеку, я допустил ошибку, и это моя вина».

Алмазбек Атамбаев, 2018 год