Убийство Бурулай: Марсбека Бодошева приговорили к 20 годам колонии

Фотография Бурулай Турдалы кызы незадолго до убийства

Свердловский районный суд Бишкека приговорил обвиняемого в убийстве Бурулай Турдалы кызы Марсбека Бодошева к 20 годам колонии усиленного режима.

11 декабря судья Свердловского районного суда Санжар Чотонов приговорил Марсбека Бодошева к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его осудили по статьям о похищении женщины для вступлении брак, и об убийстве с особой жестокостью, с похищением и с целью скрыть другое преступление. Также он должен выплатить 800 тысяч сомов компенсации семье Бурулай.

Бодошев в суде заявил, что не согласен с его решением. По закону, он может оспорить заключение в течение десяти дней.

Акмата Сеитова за соучастие в похищении Бурулай приговорили к 7 годам лишения свободы.

Прокуратура просила для Бодошева более суровое наказание — 23 года лишения свободы. Адвокаты семьи Бурулай требовали посадить его и вовсе на пожизненный срок. Адвокат самого Бодошева говорил, что следствие не доказало его вину — в частности, что судебный эксперт не снял отпечатки пальцев с ножа, которым убили девушку. Бодошев же утверждает, что не помнит момент убийства, а похитил девушку с ее согласия.

19-летнюю Бурулай Турдалы кызы убили 27 мая 2018 года. Милиционеры привезли ее вместе с двумя ее похитителями в Жайылское РОВД. Там девушка получила ножевые ранения, от которых позже скончалась. Милиционеры сказали, что убийца — один из похитителей Марсбек Бодошев. По их словам, он ворвался в комнату, где сидела Бурулай, ударил ножом ее, а потом — и себя самого.

В тот вечер Бодошев попытался похитить Бурулай уже во второй раз, но ему помешала милиция. Первое похищение произошло 4 мая, тогда девушку вернули домой, а ее семья не стала писать заявление в милицию.