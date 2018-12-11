Вид на Бишкек с ближайших гор. Скриншот из видео: Тилек Бейшеналиев / Kloop.kg

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, бишкекские власти и эко-активисты признают, что с загрязнением бишкекского воздуха нужно бороться. Но для этого нужно разобраться с выхлопными газами от автомобилей и выбросами от ТЭЦ и частного сектора.

Источники загрязнения бишкекского воздуха — это выхлопные газы автомобилей и выбросы с ТЭЦ. Во время отопительного сезона качество воздуха также портят люди, которые живут в частном секторе и отапливают свои дома углем. Вредные вещества оказываются в воздухе из-за сжигания резины, тканей и пластика.

Для того, чтобы концентрация вредных веществ в бишкекском воздухе снизилась, кыргызские власти разработали пятилетний План по улучшению экологической обстановки города. В нем 33 цели, а за его исполнение ответственны мэрия Бишкека, Госагентство охраны окружающей среды и Министерство внутренних дел.

Чтобы воздух в Бишкеке стал чище, городские власти собираются высаживать новые деревья, развивать общественный транспорт и переводить его на газовое топливо. Но это только некоторые задачи, которые предстоить выполнить.

В ноябре 2018 года о загрязнении воздуха высказался премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев — он потребовал ускорить переговоры с российским «Газпромом» по газификации частного сектора. По данным компании, в 2017 и 2018 годах она подключила к газу 32 тысячи домов в Бишкеке и Чуйской области.

Инициативу премьера поддерживает доктор медицинских наук Рустам Тухватшин — он говорит, что подобное решение позволило Лондону избавиться от смога и туманов, которые появлялись из-за сжигания угля.

«Сейчас в Лондоне нет смога и лондонских туманов. У них углем [дома] не топят, это категорически запрещено», — говорит Тухватшин.

Экоактивистка Мария Колесникова считает, что с проблемой загрязнения бишкекского воздуха «медлить нельзя». По ее словам, в дни, когда в городе ситуация со смогом становится критической, властям нужно принимать срочные меры.

«[Власти] могли бы поощрять работу троллейбусов. Чтобы троллейбусы работали до 22:00 или работали бесплатно. Или ограничивать движение [частных] автомобилей», — предлагает Колесникова.

Скриншот из видео: Тилек Бейшеналиев / Kloop.kg

Общественный активист Азим Азимов также согласен с мнением, что властям Кыргызстана нужно заняться проблемой смога. Но он считает, что сейчас они не заинтересованы в очищении бишкекского воздуха — потому что им придется столкнуться с общественной критикой и снижением политических рейтингов.

«Война за чистый воздух — это долго, дорого, сложно и политически непопулярно. Парадокс в том, что лидеру, который возглавит борьбу за чистый воздух и наши жизни, никто не скажет спасибо», — говорит Азимов.

По его мнению, очищением бишкекского воздуха от смога может заняться только президент, а не премьер-министр, ведь, по его наблюдению, главы правительств в Кыргызстане работают в среднем только год, из-за чего у них просто не хватает на это времени.

«Во всем этом коллективном и политическом бездействии только у президента есть достаточно полномочий и устойчивости, чтобы возглавить эту борьбу. Но чтобы сделать это, нужно принять на себя огромное количество рисков и критики», — считает Азимов.

Почему над Бишкеком висит смог?

Это связано с расположением города. Бишкек находится в предгорной зоне, которая слабо продувается ветрами. По словам доктора медицинских наук Рустама Тухватшина, Бишкек от смога мог бы очищать вечерний бриз с гор. Но сейчас его движению мешают новостройки в южной части города.

«[Бриз] просто рассеивается и уходит, минуя наш город. Это одна из причин [загрязнения воздуха]», — говорит Тухватшин.

Эколог Эмиль Шукуров также не раз говорил о том, что загрязнение воздуха в Бишкеке связано с неправильной архитектурной планировкой. Он объясняет, что изначально в Бишкеке существовала система очищения воздуха: горный ветер спускался по вертикальным улицам города — Абдрахманова, проспекту Манаса или 7 апреля — и проветривал столицу.

Но когда южную часть города хаотично застроили микрорайонами, они стали щитом для движения горных ветров.

Скриншот из видео: Тилек Бейшеналиев / Kloop.kg

«Улицы города – это его окна, и они должны быть открыты. Во второй половине прошлого века, эта система была напрочь разрушена […] Это и преступление, и идиотизм», — говорит Шукуров.

Чтобы в Бишкек снова вернулся горный воздух, Шукуров рекомендует городским властям принять кардинальные меры: либо сносить здания, которые мешают движению горных ветров, либо — прорубить в них специальные разрезы, чтобы у свежего воздуха появились пути для движения.

Еще Шукуров говорит о необходимости вернуть запрет на строительство высоток вдоль русел рек. По его словам, русла рек могут обеспечить приток горного воздуха в Бишкеке, поэтому эти участки должны стать «зелеными зонами».

Чем опасен загрязненный воздух?

В бишкекском воздухе есть формальдегид и твердые частицы — опасные для человеческого организма вещества. Источник формальдегида — выхлопные газы, а твердых частиц — сжигаемый уголь.

Доктор Тухватшин обеспокоен концентрацией этих веществ в бишкекском воздухе. Он говорит, что от формальдегида и твердых частиц у человека повышается риск заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Загрязненный воздух вреден и для беременных женщин: он негативно отражается на развитии плода. В итоге у ребенка при рождении могут диагностировать врожденный порок сердца, нервной системы или почек.

«Поэтому мы рекомендуем женщинам, узнавшим о своей беременности, сразу же уехать за город. Или закрыться в квартире, включить очищающий воздух кондиционер и [первые] 13 недель [беременности] не выходить из дома», — объясняет Тухватшин.

Экоактивисты из молодежного движения «МувГрин» второй год измеряют качество бишкекского воздуха — их датчики фиксируют твердые мелкодисперсные частицы в девяти локациях Бишкека. Руководитель проекта Мария Колесникова говорит, что в зимний период они постоянно наблюдают превышение допустимых норм в 6-10 раз.

Как я могу сделать воздух чище? Мне пересесть на велосипед?

Рустам Тухватшин не рекомендует передвигаться по городу на велосипеде — поскольку из-за физической нагрузки велосипедистам приходится вдыхать больше загрязненного воздуха. «Я был в Копенгагене — там все ездят на велосипедах. Хоть в центре, хоть на окраинах. Но там воздух чистый», — объясняет он.

Снижать свое воздействие на бишкекский воздух лучше следующими способами:

Не сжигать листья или мусор;

Если вы передвигаетесь на автомобиле, то регулярно проходить техосмотры;

Отдавать предпочтение общественному транспорту;

Отапливать дом не углем, а газом или даже солнечными коллекторами.

Скриншот из видео: Тилек Бейшеналиев / Kloop.kg

Как европейские города борются с загрязнением воздуха

Власти Лондона придумали брать с автомобилистов, которые живут за чертой мегаполиса и приезжают в город на работу или по делам, плату за въезд.

А тем автовладельцам, чьи машины не соответствуют современным стандартам по выхлопам, приходится доплачивать по 10 фунтов (около 880 сомов) в день за проезд по центру Лондона.

«Это лишь часть мер по защите окружающей среды, — сообщил мэр Лондона Садрик Хан, — Мы модернизируем автобусы, загрязняющие воздух, перестали покупать дизельные автобусы. […] Не выдаем лицензии водителям такси на дизеле».

Власти Мадрида начали бороться с загрязнением воздуха в конце 2016 года. Когда состояние воздуха в городе сильно ухудшается, он вводит временные ограничения для автомобилистов — им запрещают въезжать в Мадрид. Так же делают в Италии.

В Софии — столице Болгарии — проблему смога решают, мотивируя жителей города пользоваться общественным транспортом. Власти города выпускают дешевые билеты на поездки в общественном транспорте и распространяют их среди жителей города.