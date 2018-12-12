«Оптима Банк»: ГКНБ не изымал $890 тыс из ячейки Зилалиева. Это сделал сам банк больше года назад

Госкомитет нацбезопасности опубликовал видео со вскрытием банковской ячейки экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева. Из нее изъяли почти $890 тыс. «Оптима Банк» заявил, что это видео сняли сами служащие банка более года назад.

В «Оптима Банке» сообщили, что видео со вскрытием банковской ячейки Зилалиева сняли работники банка еще летом 2017 года. Вскрытие проводилось из-за окончания договора аренды ячейки.

«[…] у клиента истек срок действия договора аренды сейфовой ячейки. […] Работники банка обязаны были вскрыть ячейку, достать ее содержимое, зафиксировав все на видео, и впоследствии передать содержимое ячейки и данную видеозапись клиенту», — объяснила Наталья Мокина, глава отдела коммуникаций «Оптима Банка».

Она добавила, что видео и содержимое ячейки банк по инструкции передал Зилалиеву. По словам Мокиной, банк не имеет никакого отношения к публикации видео, так как «четко соблюдает» банковскую тайну. В «Оптима Банке» считают, что видео «было изъято правоохранительными органами у самого [Дуйшенбека Зилалиева]».

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов отказался ответить на вопросы корреспондента «Клоопа» о том, откуда у спецслужб взялось видео со вскрытием банковской ячейки и почему его опубликовали только через год после съемки.

«Все идет в рамках следствия. Без комментариев», — сказал он.

ГКНБ распространил видео со вскрытием банковской ячейки Зилалиева 11 декабря. Из нее изъяли почти $890 тыс, которые хранились в обычных полиэтиленовых пакетах.

7 декабря сотрудники ГКНБ обыскали квартиру Зилалиева в Бишкеке — там они нашли 2,9 млн сомов, $100 тысяч, дорогие часы и драгоценности.

Спецслужбы обвиняют Зилалиева в незаконном обогащении. Они изучили декларации Зилалиева за 2011 по 2017 годы и выяснили, что реальные доходы бывшего вице-премьера в десятки раз превышают задекларированные. Кроме денег из банковской ячейки, Зилалиев не упомянул в своей декларации квартиры, участки, дома и офисные помещения.

По информации правоохранительных органов, Зилалиева задержали в аэропорту «Манас» 9 декабря, когда он пытался покинуть страну. Ему нельзя было выезжать за границу из-за условного срока за ложное сообщение о бомбе на правительственной трассе в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова.

Адвокат Зилалиева Учкун Каримов рассказал «Кактусу», что его подзащитного задержали у него дома, а не в аэропорту «Манас». По словам Каримова, Зилалиев в суде сможет доказать происхождение своего имущества. «Насколько я знаю, Зилалиев, как и все граждане, занимался крупным рогатым скотом и другим бизнесом», — сказал он.