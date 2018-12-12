Парламентский комитет попросил генпрокуратуру пересмотреть дело оппозиционера Текебаева

Парламентский комитет по правопорядку предложил генпрокуратуре пересмотреть дело оппозиционера Омурбека Текебаева. Юристы считают, что по новому Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), который вступит в силу 1 января 2019 года, Текебаеву должны смягчить наказание.

В секретариате парламентского комитета по правопорядку и борьбе с коррупцией сообщили «Клоопу», что 11 декабря члены комитета отправили документы о пересмотре дела Текебаева в генпрокуратуру.

Глава правозащитной клиники «Адилет» Чолпон Джакупова рассказала «Азаттыку», что ее организация по просьбе парламентского комитета изучила перспективы пересмотра дела оппозиционера. По его итогам юристы решили, что после вступления в силу нового УПК с 1 января срок Текебаева должны сократить.

«Статья 303 (коррупция) подлежит пересмотру, потому что по старому Уголовно-процессуальному кодексу [предусмотрено] более строгое наказание. Поэтому, автоматически с 1 января дело подлежит пересмотру», — сказала Джакупова.

Тема пересмотра дела Текебаева поднималась неоднократно. В ноябре депутаты фракции «Ата Мекен», лидером которой был Текебаева, обратились с такой просьбой к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Бывший омбудсмен Кубат Оторбаев просил помиловать Текебаева. Сам политик заявил, что он не требует помилования — Текебаев не признает свою вину и хочет пересмотра дела.

Летом 2017 года суд признал Текебаева виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. Следствие считает, что за это политик должен был предоставить бизнесмену доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». Текебаева приговорили к 8 годам колонии, но позже сократили срок до 4,5 лет по амнистии.