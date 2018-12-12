Цитата дня: Экс-депутат Молдобаев — о том, как он «случайно» брал взятки, работая в госпредприятии

Экс-депутат Жогорку Кенеша Нарынбек Молдобаев в интервью радио «Марал ФМ» рассказал, что «не брал даже бутылки воды» у людей (в том числе, и у министров), работая в парламенте. Однако, сказал он, работая заместителем гендиректора госпредприятия «Кыргызгазмунайзат», он каждый месяц получал от министра* по 4-5 тысяч долларов. Молдобаев утверждает, что это продолжалось около полугода.

«Оказывается, это была взятка», — догадался экс-депутат.

*непонятно, имел ли в виду Молдобаев министра или гендиректора предприятия — в интервью он назвал себя «заместителем министра» «Кыргызгазмунайзата».

Молдобаев добавил, что после смерти своей дочери он понял, что ему «противопоказаны неправедные деньги».

Государственное предприятие «Кыргызгазмунайзат» контролировало топливный рынок страны — ему принадлежали заправки и нефтяные базы. В 2005 году его объявили банкротом.