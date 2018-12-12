«РусГидро» продает все свои акции в проекте Верхне-Нарынского каскада ГЭС за 2,5 млн сомов. Но Кыргызстан не будет их покупать

Российская компания «РусГидро» решила продать свою долю в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» кыргызским «Электрическим станциям». Но «Электрические станции» покупать их не собираются. В ноябре «РусГидро» подала иск на Кыргызстан в Гаагский суд — она хочет добиться компенсации $37 млн инвестиций, вложенных в строительство каскада ГЭС на реке Нарын.

Решение о продаже своих акции в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» «РусГидро» приняла 6 декабря: российская компания согласна передать «Электрическим станциям» свою долю в проекте за 2,5 млн сомов. Это цена однокомнатной квартиры в Бишкеке.

Тем не менее, Кыргызстан сейчас не планирует выкупать акции «РусГидро» в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», говорит представитель Госкомитета промышленности Эрмек Нуржанов.

По его словам, кыргызские власти хотят найти другого инвестора, который выкупит долю российской госкомпании и компенсирует те $37 млн, которые «РусГидро» вложила в строительство каскада ГЭС. Пока такого инвестора нет.

Стоимость акций «РусГидро» в 2,5 млн сомов определил независимый оценщик “Swiss Appraisal Russia”.

По данным «РусГидро», вопрос о передаче ее акции в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» «Электрическим станциям» остается нерешенным с 2016 года. По мнению компании, Кыргызстан обязан купить ее акции, поскольку кыргызские власти первыми разорвали соглашение с компанией, а это условие прописано в двустороннем договоре.

«Несмотря на указанные решения, поручения и договоренности, Киргизская Республика не предпринимает никаких мер, направленных на принятие доли в ЗАО “Верхне-Нарынские ГЭС” в собственность ОАО “Электрические станции”», — пишет компания.

Вахтовый городок строителей на строительстве каскада. Фото: Пресс-служба президента

Почему «РусГидро» решила продать свою долю в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»?

ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» было российско-кыргызским предприятием, которое строило каскад ГЭС на реке Нарын. Компанию создали в 2012 году: со стороны России в проект вошла «РусГидро», а со стороны Кыргызстана — «Электрические станции».

Россия и Кыргызстан оценили реализацию проекта в $727 млн. Но строительство приостановилось в 2016 году, когда Кыргызстан в одностороннем порядке разорвал соглашение по проекту — из-за того, что «РусГидро» затягивала строительство объектов.

По словам занимавшего тогда должность президента Алмазбека Атамбаева, Кыргызстану также пришлось разорвать соглашение с российской госкомпанией из-за «ухудшения состояния экономики в России и падения цен на нефть».

В ответ «РусГидро» потребовала от Кыргызстана вернуть $37 млн, которые она вложила в проект — по двустороннему договору с кыргызской стороной, у нее есть на это право.

Подписание соглашения о Верхне-Нарынских ГЭС с Liglass Trading в июле 2017 года. Слева направо: Дуйшенбек Зилалиев (тогда он был главой госкомитета промышленности), Алмазбек Атамбаев (бывший тогда президентом) и Михаель Смелик, директор Liglass. Фото: Пресс-служба президента

Первым инвестором, который был готов выкупить долю «РусГидро» в проекте, компенсировать ее затраты и достроить каскад ГЭС, была чешская компания Liglass Trading. Но сделка не удалась — чешский инвестор не смог вовремя погасить долг Кыргызстана перед «РусГидро».

На срыв сделки с Liglass Trading также повлияли публикации кыргызских и чешских журналистов — в своих материалах они выражали сомнения, что у Liglass Trading есть опыт в таких проектах. Дело дошло до того, что деятельностью Liglass Trading в Кыргызстане заинтересовались чешские спецслужбы.

Хищения при строительстве каскада ГЭС

Скандалы по строительству каскада ГЭС в Нарыне не обошли и саму «РусГидро». Когда та стала требовать от Кыргызстана возмещения $37 млн, вложенных в проект, депутаты парламента в феврале 2018 года решили ознакомиться с ходом строительства.

Осмотрев строящиеся объекты, депутаты не поверили, что выполненные работы обошлись в $37 млн, и заявили о завышении реальной стоимости проекта.

В 2016 году журналисты «Клоопа» изучили затраты на строительство объектов Верхне-Нарынских ГЭС

Журналисты «Клоопа» изучили 29 тендерных документов ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» и обнаружили, что часто контракты совместного предприятия «РусГидро» и Кыргызстана передавались фирмам-однодневкам или дочерним компаниям «РусГидро».

Например, один из тендеров по строительству ГЭС выиграла российская «ЛенГидроСтрой» — дочка «РусГидро». Она разработала технико-экономическое обоснование проекта. Точной цифры, сколько компания получила за свои услуги, нет. По разным оценкам, заработок «ЛенГидроСтроя» на тендере мог составить от 117,6 млн до 659 млн сомов.