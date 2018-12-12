«РусГидро» продает все свои акции в проекте Верхне-Нарынского каскада ГЭС за 2,5 млн сомов. Но Кыргызстан не будет их покупать

От
Эмиль Султаналиев
-
Объекты Верхне-Нарынского каскада ГЭС в 2016 году. Фото: Тилек Бейшеналиев / Kloop.kg

Российская компания «РусГидро» решила продать свою долю в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» кыргызским «Электрическим станциям». Но «Электрические станции» покупать их не собираются. В ноябре «РусГидро» подала иск на Кыргызстан в Гаагский суд — она хочет добиться компенсации $37 млн инвестиций, вложенных в строительство каскада ГЭС на реке Нарын.

Решение о продаже своих акции в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» «РусГидро» приняла 6 декабря: российская компания согласна передать «Электрическим станциям» свою долю в проекте за 2,5 млн сомов. Это цена однокомнатной квартиры в Бишкеке.

Тем не менее, Кыргызстан сейчас не планирует выкупать акции «РусГидро» в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС», говорит представитель Госкомитета промышленности Эрмек Нуржанов.

По его словам, кыргызские власти хотят найти другого инвестора, который выкупит долю российской госкомпании и компенсирует те $37 млн, которые «РусГидро» вложила в строительство каскада ГЭС. Пока такого инвестора нет.

Стоимость акций «РусГидро» в 2,5 млн сомов определил независимый оценщик “Swiss Appraisal Russia”.

По данным «РусГидро», вопрос о передаче ее акции в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» «Электрическим станциям» остается нерешенным с 2016 года. По мнению компании, Кыргызстан обязан купить ее акции, поскольку кыргызские власти первыми разорвали соглашение с компанией, а это условие прописано в двустороннем договоре.

«Несмотря на указанные решения, поручения и договоренности, Киргизская Республика не предпринимает никаких мер, направленных на принятие доли в ЗАО “Верхне-Нарынские ГЭС” в собственность ОАО “Электрические станции”», — пишет компания.

Вахтовый городок строителей на строительстве каскада. Фото: Пресс-служба президента

Почему «РусГидро» решила продать свою долю в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС»?

ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» было российско-кыргызским предприятием, которое строило каскад ГЭС на реке Нарын. Компанию создали в 2012 году: со стороны России в проект вошла «РусГидро», а со стороны Кыргызстана — «Электрические станции».

Россия и Кыргызстан оценили реализацию проекта в $727 млн. Но строительство приостановилось в 2016 году, когда Кыргызстан в одностороннем порядке разорвал соглашение по проекту — из-за того, что «РусГидро» затягивала строительство объектов.

По словам занимавшего тогда должность президента Алмазбека Атамбаева, Кыргызстану также пришлось разорвать соглашение с российской госкомпанией из-за «ухудшения состояния экономики в России и падения цен на нефть».

В ответ «РусГидро» потребовала от Кыргызстана вернуть $37 млн, которые она вложила в проект — по двустороннему договору с кыргызской стороной, у нее есть на это право.

Подписание соглашения о Верхне-Нарынских ГЭС с Liglass Trading в июле 2017 года. Слева направо: Дуйшенбек Зилалиев (тогда он был главой госкомитета промышленности), Алмазбек Атамбаев (бывший тогда президентом) и Михаель Смелик, директор Liglass. Фото: Пресс-служба президента

Первым инвестором, который был готов выкупить долю «РусГидро» в проекте,  компенсировать ее затраты и достроить каскад ГЭС, была чешская компания Liglass Trading. Но сделка не удалась — чешский инвестор не смог вовремя погасить долг Кыргызстана перед «РусГидро».

На срыв сделки с Liglass Trading также повлияли публикации кыргызских и чешских журналистов — в своих материалах они выражали сомнения, что у Liglass Trading есть опыт в таких проектах. Дело дошло до того, что деятельностью Liglass Trading в Кыргызстане заинтересовались чешские спецслужбы.

Хищения при строительстве каскада ГЭС

Скандалы по строительству каскада ГЭС в Нарыне не обошли и саму «РусГидро». Когда та стала требовать от Кыргызстана возмещения $37 млн, вложенных в проект, депутаты парламента в феврале 2018 года решили ознакомиться с ходом строительства.

Осмотрев строящиеся объекты, депутаты не поверили, что выполненные работы обошлись в $37 млн, и заявили о завышении реальной стоимости проекта.

В 2016 году журналисты «Клоопа» изучили затраты на строительство объектов Верхне-Нарынских ГЭС

Журналисты «Клоопа» изучили 29 тендерных документов ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» и обнаружили, что часто контракты совместного предприятия «РусГидро» и Кыргызстана передавались фирмам-однодневкам или дочерним компаниям «РусГидро».

Например, один из тендеров по строительству ГЭС выиграла российская «ЛенГидроСтрой» — дочка «РусГидро». Она разработала технико-экономическое обоснование проекта. Точной цифры, сколько компания получила за свои услуги, нет. По разным оценкам, заработок «ЛенГидроСтроя» на тендере мог составить от 117,6 млн до 659 млн сомов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА