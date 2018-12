«Оскар», 3D mapping елка или «Игра престолов»: Как интересно отметить Новый год?

Итак, начнем с простого: Что вы любите делать в свободное время?

Отрываюсь по-полной с друзьями или коллегами
Предпочитаю тихую и уютную атмосферу, в которой можно поговорить с интересными мне людьми
Обычно это выходные, и их я провожу с семьей
Сплю
«Порой хочется обычного человеческого: клубга барып, иттей бухать этем, тансывайт этем»
Правильно! Неправильно! Дальше Ок, а какие блюда вы предпочитаете?

Стейк, шашлык или запеченная утка
Беш бармак, манты и куурдак, конечно
Бургер и две картошки фри, пожалуйста
Новый год же, так что побалую себя хачапури по-аджарски, хинкали с бараниной и оджахури
Нечего и выдумывать: Новый год — это оливье, винегрет и сельдь под шубой
Правильно! Неправильно! Дальше С блюдами определились, но запивать же тоже надо…

Молочный коктейль или газировку, пожалуйста. Я за рулем и с детьми
Крафтовое пиво или что-то покрепче (виски, коньяк, текила)
Шампанское — Новый год же
БОЗО!
Красное вино, желательно Саперави или Мукузани
Правильно! Неправильно! Дальше Ну вот поели и выпили, теперь бы потанцевать, а под какую музыку?

Популярная танцевальная музыка
Электронная музыка
А можно мне просто тихо посидеть?
Национальная кыргызская музыка
Правильно! Неправильно! Дальше А в какой одежде встретить новогодние праздники?

Не буду специально во что-то наряжаться, а вот на тематическую вечеринку в стиле «Игры престолов» с удовольствием пойду.
Я предпочитаю классический костюм или вечернее платье
Неважно, главное ак калпак на голове
Кеды, джинсы и толстовка — комфорт важнее всего
Правильно! Неправильно! Дальше Дети. Вечерние тусовки и ужины их не радуют. Что делать?

В прошлом году была крутая постановка балета «Щелкунчик». Шоу тогда было везде — и во время постановки, и во время антракта. Хочу что-то такое же.
Отведу их в огромную игровую зону, а после покормлю пиццей или бургерами.
Ну почему ужин их не радует? Я же именно на таком ужине переоденусь в Деда Мороза и подарю им подарки.
У меня нет детей.
У меня уже взрослые дети, как бы не встретиться с ними на одной и той же тусовке.
Правильно! Неправильно! Дальше Что вы обычно смотрите перед Новым годом?

«Ирония судьбы, или С легким паром!»
«Один дома»
«Карнавальная ночь»
«Рождественская история»
Я просто включаю телевизор и смотрю всё подряд
Правильно! Неправильно! Дальше И последний вопрос — что для вас Новый год?

Мандарины, уютная домашняя суета и сладости
Новые цели и задачи на 2019-й!
Повод собраться всей семьей и весело провести время с ними
Тусовки с друзьями
Просто ночь, в которую все почему-то веселятся
Правильно! Неправильно! Дальше Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Share on Facebook Вам лучше провести новогодние праздники в: Узнать результат «Оскар», 3D mapping елка или «Игра престолов»: Как интересно отметить Новый год? Мой результат — %%personality%%! %%description%% But I'm also %%personality%% %%description%% Проведи новогодние праздники с Navigator Group: «Ugolөk» Почувствуй себя суперзвездой на вечеринке в стиле премии «Оскар» в ресторане «Ugolөk». Вас ожидает шоу-программа, конкурсы и караоке-баттл, а ещё живые музыкальные выступления и атмосфера праздника. В ресторане также будут ярко оформленные фотозоны, красная ковровая дорожка, которые дадут вам почувствовать себя голливудской звездой. Специально для новогодних праздников в ресторане полностью обновили интерьер, установили новое оборудование для света и музыки. Телефон для брони: 0 770 333 111 «Zölden Beer» Тусовки в стиле «Игры престолов» ждет тебя в «Zölden Beer» c 20 по 31 декабря Пир и танцы в средневековых залах паба поднимут настроение любому, кто хочет оттянуться по-полной в праздничные дни. Драконы, железный трон, гоу-гоу танцовщицы — все будет! За музыку на вечеринках отвечают DJ Марина Ким и группа K52, а развлекать отдыхающих будет ведущий заведения Денис Муравьев со специальной шоу-программой и призами. Телефон для брони: 0 559 797 222 «Ыр Кесе» Почувствуй атмосферу настоящего кыргызского гостеприимства, насладись специальным меню, где все блюда приготовлены по древним рецептам кочевников. Каждый вечер в «Ыр Кесе» будут выступать артисты кыргызской эстрады, а Аяз Ата и Аяз Кыз порадуют конкурсами. А если вы решили устроить в «Ыр Кесе» корпоратив или предпраздничный банкет, то необязательно отдельно покупать алкоголь и сладости, «потому что на базаре дешевле» — в ресторане вы можете купить это всё по ценам, как на Ошском рынке. Телефон для брони: 0557 979 555 «Навигатор» Проведи новогодние праздники в самом старом ресторане Бишкека с 20-летней историей крепких отношений с жителями и гостями города. В стенах «Навигатора» выросли несколько поколений бишкекчан, и они продолжают приходить сюда целыми семьями. В предпраздничные дни вы сможете прийти сюда с родными на ужин или заказать оливье, холодец и другие любимые блюда с доставкой к новогоднему столу. Телефон: 0772 500 411 Ресторан «Нико» и многофункциональное пространство «Асанбай Центр» Приходите всей семьей в «Асанбай Центр» — мы найдем способ повеселиться для людей любого возраста. 28 декабря в «Асанбай Центре» начнутся новогодние утренники для детей. Два часа шоу-программы с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями мультфильма «Холодное сердце». От чего вы скажете «Wow»? Конечно, от первой в истории Кыргызстана огромной 3D-mapping ёлки! Сразу же после утренника рекомендуем поесть в ресторане «Нико» (на 2-м этаже «Асанбай Центра»), где грузинские блюда по оригинальным рецептам от поваров из Тбилиси. Хинкали, сациви, хачапури и чахохбили — только в «Нико» их готовят так же вкусно, как в самой Грузии. Взрослым в «Асанбай Центре» тоже есть чему порадоваться — в новогодние праздники ожидается серия вечеринок и концертов: от электронной тусовки Hennesy Resonance 21 декабря до презентации первого космического альбома Зере 29 декабря. Телеон для брони: 0772 500 411 «Rick's Diner» Окунись в атмосферу Америки 1950-х в первом и единственном «дайнере» в Кыргызстане. Здесь вкусные бургеры, начос и хот-доги, а повара проследят за тем, чтобы ингредиенты были свежие и самого высокого качества. Гости заведения особенно хвалят фирменные молочные коктейли. В «Rick's American Diner» понравится и детям, и взрослым. Вы можете поиграть в настольные игры или сделать яркие фото для Инстаграма на фоне Рика и Морти. Телефон: 0777 979 888 Отель «Байхан» Уединитесь в романтической и уютной атмосфере 4-звездочного отеля. В отеле 14 номеров, каждый из которых оформлен в аутентичном этно-стиле. В отеле есть ресторан, где вы сможете провести ужин на двоих. Или можете заказать любимые блюда из заведений входящих в «Navigator Group» с доставкой. Тем, кто собирается встретить Новый год здесь, отель дарит бутылку шампанского, сладости и фруктовое ассорти в качестве комплимента. Стоимость номеров: Одноместные номера — 35 долларов* США в сутки

Двухместные номера — 55 долларов* США в сутки

Двухместные номера — 55 долларов* США в сутки

Двухместные номера «люкс» — 100 долларов* США в сутки. *если вы бронируете в сервисах наподобие Booking.com, то можете снять номер со скидкой до 45% Телефон: 0556 100 000