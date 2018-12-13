«Оскар», 3D mapping елка или «Игра престолов»: Как интересно отметить Новый год?

Тематическая вечеринка или тихий ужин в кругу семьи? Настоящий американский бургер или национальная кухня под звуки кыргызской музыки? Вечеринка по «Игре престолов» или в стиле церемонии вручения «Оскар»? Тест от Kloop.kg и Navigator Group поможет понять, что поднимет настроение в предновогодние праздники и куда идти в ночь на 1 января.
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Итак, начнем с простого: Что вы любите делать в свободное время?
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Ок, а какие блюда вы предпочитаете?
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С блюдами определились, но запивать же тоже надо…
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Ну вот поели и выпили, теперь бы потанцевать, а под какую музыку?
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А в какой одежде встретить новогодние праздники?
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Дети. Вечерние тусовки и ужины их не радуют. Что делать?
Правильно!
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Что вы обычно смотрите перед Новым годом?
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И последний вопрос — что для вас Новый год?
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Вам лучше провести новогодние праздники в:
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Проведи новогодние праздники с Navigator Group:
«Ugolөk»
Почувствуй себя суперзвездой на вечеринке в стиле премии «Оскар» в ресторане «Ugolөk».
Вас ожидает шоу-программа, конкурсы и караоке-баттл, а ещё живые музыкальные выступления и атмосфера праздника.
В ресторане также будут ярко оформленные фотозоны, красная ковровая дорожка, которые дадут вам почувствовать себя голливудской звездой. Специально для новогодних праздников в ресторане полностью обновили интерьер, установили новое оборудование для света и музыки.
Телефон для брони: 0 770 333 111
«Zölden Beer»
Тусовки в стиле «Игры престолов» ждет тебя в «Zölden Beer» c 20 по 31 декабря
Пир и танцы в средневековых залах паба поднимут настроение любому, кто хочет оттянуться по-полной в праздничные дни. Драконы, железный трон, гоу-гоу танцовщицы — все будет!
За музыку на вечеринках отвечают DJ Марина Ким и группа K52, а развлекать отдыхающих будет ведущий заведения Денис Муравьев со специальной шоу-программой и призами.
Телефон для брони: 0 559 797 222
«Ыр Кесе»
Почувствуй атмосферу настоящего кыргызского гостеприимства, насладись специальным меню, где все блюда приготовлены по древним рецептам кочевников. Каждый вечер в «Ыр Кесе» будут выступать артисты кыргызской эстрады, а Аяз Ата и Аяз Кыз порадуют конкурсами.
А если вы решили устроить в «Ыр Кесе» корпоратив или предпраздничный банкет, то необязательно отдельно покупать алкоголь и сладости, «потому что на базаре дешевле» — в ресторане вы можете купить это всё по ценам, как на Ошском рынке.
Телефон для брони: 0557 979 555
«Навигатор»
Проведи новогодние праздники в самом старом ресторане Бишкека с 20-летней историей крепких отношений с жителями и гостями города.
В стенах «Навигатора» выросли несколько поколений бишкекчан, и они продолжают приходить сюда целыми семьями.
В предпраздничные дни вы сможете прийти сюда с родными на ужин или заказать оливье, холодец и другие любимые блюда с доставкой к новогоднему столу.
Телефон: 0772 500 411
Ресторан «Нико» и многофункциональное пространство «Асанбай Центр»
Приходите всей семьей в «Асанбай Центр» — мы найдем способ повеселиться для людей любого возраста.
28 декабря в «Асанбай Центре» начнутся новогодние утренники для детей. Два часа шоу-программы с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями мультфильма «Холодное сердце». От чего вы скажете «Wow»? Конечно, от первой в истории Кыргызстана огромной 3D-mapping ёлки!
Сразу же после утренника рекомендуем поесть в ресторане «Нико» (на 2-м этаже «Асанбай Центра»), где грузинские блюда по оригинальным рецептам от поваров из Тбилиси. Хинкали, сациви, хачапури и чахохбили — только в «Нико» их готовят так же вкусно, как в самой Грузии.
Взрослым в «Асанбай Центре» тоже есть чему порадоваться — в новогодние праздники ожидается серия вечеринок и концертов: от электронной тусовки Hennesy Resonance 21 декабря до презентации первого космического альбома Зере 29 декабря.
Телеон для брони: 0772 500 411
«Rick’s Diner»
Окунись в атмосферу Америки 1950-х в первом и единственном «дайнере» в Кыргызстане.
Здесь вкусные бургеры, начос и хот-доги, а повара проследят за тем, чтобы ингредиенты были свежие и самого высокого качества. Гости заведения особенно хвалят фирменные молочные коктейли.
В «Rick’s American Diner» понравится и детям, и взрослым. Вы можете поиграть в настольные игры или сделать яркие фото для Инстаграма на фоне Рика и Морти.
Телефон: 0777 979 888
Отель «Байхан»
Уединитесь в романтической и уютной атмосфере 4-звездочного отеля.
В отеле 14 номеров, каждый из которых оформлен в аутентичном этно-стиле. В отеле есть ресторан, где вы сможете провести ужин на двоих. Или можете заказать любимые блюда из заведений входящих в «Navigator Group» с доставкой.
Тем, кто собирается встретить Новый год здесь, отель дарит бутылку шампанского, сладости и фруктовое ассорти в качестве комплимента.
Стоимость номеров:
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