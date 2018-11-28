Слева направо: Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Фарид Ниязов. Фото: Пресс-служба президента

Экс-глава администрации двух президентов Кыргызстана — Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева — Фарид Ниязов в интервью изданию Knews рассказал о конфликте экс-президента с его преемником. «Клооп» максимально коротко пересказывает, о чем говорил Ниязов.

Полная чушь, когда говорят, что Атамбаев [после ухода с поста президента] хотел остаться в политике. Ему даже предлагали еще на два года остаться председателем Совета безопасности, а он отказался.

Атамбаев верил, что Сооронбай Жээнбеков будет прислушиваться к его советам. Они дружески встречались. Когда Атамбаев увидел, что его преемник не прислушивается к нему, то высказался публично [с критикой в адрес Жээнбекова на съезде СДПК 31 марта].

После смены генпрокурора, главы ГКНБ и премьер-министра стало ясно, что Жээнбеков идет своим путем. В мае Атамбаев бросил все попытки что-то советовать своему преемнику и был настроен на диалог. Жээнбеков же воспринял это как слабость и попытался «выдавить» Атамбаева из страны через преследования его близких. Все главные коррупционеры стали почетными гостями на государственных мероприятиях, а сторонники Атамбаева негодовали и требовали дать отпор Жээнбекову.

Сам Атамбаев молчал и старался не мешать президенту. Интервью Атамбаева с критикой в адрес Жээнбекова стало реакцией на интервью президента, где он сам раскритиковал своего предшественника.

Контекст: В марте 2018 года на съезде СДПК Атамбаев раскритиковал своего преемника за слова о слабой борьбе с коррупцией во время его работы. По словам Атамбаева, все крупные антикоррупционные дела были начаты при нем.

На фоне конфликта двух политиков Жээнбеков уволил сторонников Атамбаева с высоких должностей: главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева, генпрокрокурора Индиру Джолдубаеву и премьер-министра Сапара Исакова. Далее последовали аресты и коррупционные уголовные дела в отношении сторонников Атамбаева. Экс-президент назвал эти аресты «охотой на ведьм».

Полное интервью Ниязова можно прочесть на сайте Knews