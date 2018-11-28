Ирина Карамушкина попыталась сорвать встречу движения «СДПК без Атамбаева». Скандал сняли на видео

Депутат парламента от партии СДПК Ирина Карамушкина 28 ноября посетила встречу организации «СДПК без Атамбаева». Она вышла в центр комнаты и заявила, что это собрание — нарушение устава партии.
Встреча прошла в отеле «Империал». Всего в зале было около 40 человек. Неизвестно, в какой момент встречи в зал зашла Карамушкина. Она начала стыдить собравшихся за «нарушение устава партии».
«Почему вы подчиняетесь людям, которые уже исключены из партии? [Экс-депутат парламента от СДПК] Данияр Тербишалиев является [представителем] партии “Республика”. […] Вы сегодня собрались здесь вопреки уставу партии», — заявила Карамушкина.
После этого она сказала, что не покинет заседание до тех пор, пока ее не выведут с него сотрудники милиции. Сторонники движения «СДПК без Атамбаева» в ответ заявили, что напишут заявление на Карамушкину за оскорбления.
«Вы ведете себя некрасиво. Вы морально нас унижаете […] Вам должно быть стыдно», — заявили участники встречи в ответ Карамушкиной.
После этого модератор встречи предложил всем собравшимся проводить депутата аплодисментами и продолжить работу. Но на этом словесная перепалка не закончилась, и Карамушкину попытались выпроводить. «Ты отработала свое, давай. Ты отработала атамбаевскую (неразборчиво). Давай, давай», — с такими словами депутата попытались прогнать из зала.
Конфликт усилился, когда Карамушкина напомнила собравшимся о помощи, которую партия им оказывала, а один из мужчин в ответ на это назвал СДПК «конченными шакалами».
«Чего ты добиваешься? Чего? Иди отрабатывай Атамбаеву. Иди этому алкашу отрабатывай […] Мы ни тебя, ни Атамбаева знать не хотим», — заявил один из участников встречи.
В ответ на это Карамушкина предложила критикам Атамбаева покинуть партию.
«Что же вы Атамбаева поносите, при этом находясь в его партии? […] Что лично Атамбаев вам сделал? В чем вы его обвиняете?» — спросила она.
На момент публикации материала неизвестно, чем закончилась словесная перепалка между депутатом и собравшимися. В конце видео Карамушкина стояла в углу зала и снимала происходящее на камеру смартфона. Журналисту «Клоопа» не удалось связаться с депутатом — ее телефон был отключен.
Почему это важно: Ирина Карамушкина остается самой активной сторонницей экс-президента Алмазбека Атамбаева в парламентской фракции СДПК. После того, как между Атамбаевым и Жээнбековым произошел конфликт, она неоднократно публично поддерживала экс-президента.
Когда политсовет партии исключил главу фракции Ису Омуркулова из СДПК, а депутаты оставили его своим руководителем, Карамушкина назвала это «точкой раскола» и предложила всем несогласным с политикой Атамбаева покинуть партию.
Движение «СДПК без Атамбаева» появилось еще летом 2018 года. Один из его руководителей — бывший член СДПК Сагынбек Абдырахманов. В конце октября в четырех областях Кыргызстана прошли встречи движения. На них говорили, что в партию пришли коррупционеры и ей нужно обновляться.
Тогда же Абдрахманов заявил, что участников движения поддержал и глава фракции СДПК Иса Омуркулов. Сам депутат этого не комментировал, но именно после этого его исключили из партии.
Сейчас СДПК возглавляет экс-президент Алмазбек Атамбаев. В марте он раскритиковал своего преемника Сооронбая Жээнбекова из-за того, что последнему не понравились итоги борьбы с коррупцией при президентстве самого Атамбаева.
После этого между политиками начался негласный конфликт, который они долгое время никак не комментировали. На его фоне происходила смена команды Атамбаева — своих постов лишились главы ГКНБ, Генпрокуратуры, а также один из самых лояльных сторонников Атамбаева — бывший глава правительства Сапар Исаков.
Оба политика публично признали ссору лишь в ноябре. Жээнбеков заявил, что поддерживал экс-президента в самые трудные времена, а тот ведет себя не как друг и сопартиец. Бывший президент, в свою очередь, заявил, что видит в Жээнбекове «будущего Бакиева».