Ирина Карамушкина попыталась сорвать встречу движения «СДПК без Атамбаева». Скандал сняли на видео

«Почему вы подчиняетесь людям, которые уже исключены из партии? [Экс-депутат парламента от СДПК] Данияр Тербишалиев является [представителем] партии “Республика”. […] Вы сегодня собрались здесь вопреки уставу партии», — заявила Карамушкина.

После этого она сказала, что не покинет заседание до тех пор, пока ее не выведут с него сотрудники милиции. Сторонники движения «СДПК без Атамбаева» в ответ заявили, что напишут заявление на Карамушкину за оскорбления.

«Вы ведете себя некрасиво. Вы морально нас унижаете […] Вам должно быть стыдно», — заявили участники встречи в ответ Карамушкиной.

После этого модератор встречи предложил всем собравшимся проводить депутата аплодисментами и продолжить работу. Но на этом словесная перепалка не закончилась, и Карамушкину попытались выпроводить. «Ты отработала свое, давай. Ты отработала атамбаевскую (неразборчиво). Давай, давай», — с такими словами депутата попытались прогнать из зала.

Конфликт усилился, когда Карамушкина напомнила собравшимся о помощи, которую партия им оказывала, а один из мужчин в ответ на это назвал СДПК «конченными шакалами».

«Чего ты добиваешься? Чего? Иди отрабатывай Атамбаеву. Иди этому алкашу отрабатывай […] Мы ни тебя, ни Атамбаева знать не хотим», — заявил один из участников встречи.

В ответ на это Карамушкина предложила критикам Атамбаева покинуть партию.

«Что же вы Атамбаева поносите, при этом находясь в его партии? […] Что лично Атамбаев вам сделал? В чем вы его обвиняете?» — спросила она.

На момент публикации материала неизвестно, чем закончилась словесная перепалка между депутатом и собравшимися. В конце видео Карамушкина стояла в углу зала и снимала происходящее на камеру смартфона. Журналисту «Клоопа» не удалось связаться с депутатом — ее телефон был отключен.